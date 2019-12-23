أشهر حفلات زفاف عام 2019

حفلات الزفاف الأكثر صخبا عام 2019 تشاهدونها في ألبوم "سبوتنيك".
شهد عام 2019 حفلات زفاف - علنية وسرية - لنجوم ومشاهير عالميين كثر.
حفلات الزفاف الأكثر صخبا عام 2019 تشاهدونها في ألبوم "سبوتنيك".
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
التصوير، كالرقص، موهبة وفن؛ مصورو وكالة "سبوتنيك" يقدمون لكم لقطات مدهشة لأداء الراقصين الروس والأجانب من مختلف مسارح البلاد.
أعلنت البطلة الأولمبية الروسية لعام 2018، ألينا زاغيتوفا، عن تعليق ممارسة رياضة التزحلق على الجليد، وأنها ستتغيب عن بطولة روسيا المقبلة، وكذلك البطولات الأوروبية والعالمية.
تستعد مختلف عواصم العالم لاستقبال أكبر أعياد هذا الموسم ، عيد الميلاد وعيد رأس السنة.
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