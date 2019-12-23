أشهر حفلات زفاف عام 2019

أعلنت البطلة الأولمبية الروسية لعام 2018، ألينا زاغيتوفا، عن تعليق ممارسة رياضة التزحلق على الجليد، وأنها ستتغيب عن بطولة روسيا المقبلة، وكذلك البطولات الأوروبية والعالمية.