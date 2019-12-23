تسجيل
17:01 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    صور

    أشهر حفلات زفاف عام 2019

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • احتفل الزوجان عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والموسيقي الألماني توم كوليتز بزفافهما على متن اليخت المشهور كريستينا أو (Christina O) في إيطاليا.
    • التقى الممثل البريطاني إدريس إلبا (46 عاما) بعارضة الأزياء صابرينا دوري (29 عاما) في عام 2017. وفي فبراير 2019، في العرض الافتتاحي الأول له ياردي (Yardy)، عرض الزواج على صابرينا. احتفلا بزفافهما في المغرب. وهذا الزواج الثالث للممثل.
    • المخرج الروسي كونستانتين بوغومولوف ومقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشياك يتوجهاان للاحتفال بزفافهما في متحف موسكو
    • الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية زوي كرافيتز والممثل الأمريكي كارل غلوسمان أعلنا رسميا عن علاقتهما بعد عامين من المواعدة. وفي مايو 2019 تزوجا سرا في حفل صغير ضم أفراد عائلتهما وأصدقائهما المقربين.
    • أميرة موناكو شارلوت كاسيراغي تزوجت من المخرج الفرنسي دميتري راسام. أقيم حفل زفافهما في قصر غريمالدي (قصر الأمير في موناكو). وهذا الزواج الثاني للمخرج الفرنسي، الذي كان متزوجا سابقا من عارضة الأزياء الروسية ماشا نوفوسيولوفا.
    • الممثل الأمريكي كريس برات والكاتبة الأمريكية كاثرين شوارزنيغر (ابنة الممثل أرنولد شوارزنيغر) احتفلا بزفافهما هذا العام بعد علاقة دامت ست سنوات.
    • بعد حب دام لـ12 عاما، تزوج الممثل الأمريكي دوين جونسون صديقته لورين هاشيان.، وهما والدان لابنتين. واحتفلا بزفافهما في أغسطس من هذا العام في هاواي.
    • الرياضيان الروسيان (التزلج على الثلج) يلينا سوبوليفا وسيرغي أوستيوغوف
    • المغنية جينيفر لوبيز ولاعب كرة البيسبول أليكس رودريغيز على شاطئ ماليبو في سبتمبر هذا العام. وكانت قد أشارت مصادر إعلامية مختلفة أن تكلفة الزفاف وصلت إلى 17 ملبون دولار.
    • عازف غيتار البريطاني ماثيو بيلامي (41 عاما) وعارضة الأزياء الأمريكية إل إيفانس (29 عاما). بدأ الثنائي في المواعدة في عام 2015، وفي ديسمبر 2017 عرض عليها الزواج، وتزوجا في أغسطس هذا العام.
    • الممثل الأمريكي جيفري دين مورغان (53) والممثلة الأمريكية هيلاري بورتون (37 عاما) تزوجا في أكتوبر هذا العام. فقد فاجأوا جماهيرهم الذين اعتقدوا أنهم متزوجان منذ فترة طويلة - فهما والدان لطفلين: صبي وفتاة.
    • المغني الأمريكي جو جوناس والممثلة الأمريكية صوفي تيرنر تزوجا سراً في لاس فيغاس في أوائل شهر مايو، وبعد شهرين ذهبا للاحتفال بزفافهما في شاتو دي تورو في باريس.
    © AP Photo / Arthur Mola/Invision
    احتفل الزوجان عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والموسيقي الألماني توم كوليتز بزفافهما على متن اليخت المشهور "كريستينا أو" (Christina O) في إيطاليا.
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104383/90/1043839089.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/201912231043839810-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/

    شهد عام 2019 حفلات زفاف - علنية وسرية - لنجوم ومشاهير عالميين كثر.

    حفلات الزفاف الأكثر صخبا عام 2019 تشاهدونها في ألبوم "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, الولايات المتحدة, روسيا, زفاف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك