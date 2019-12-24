العطلة المفضلة في الاتحاد السوفييتي: كيف بدت شوارع البلاد عشية رأس السنة الجديدة

شهدت العطلة الرئيسية، بل لعلها الأهم خلال العام، منذ أيام الاتحاد السوفييتي العديد من التغييرات - من تجهيزات على مستوى الدولة إلى مستوى أهالي البلاد للعام الجديد في الاتحاد السوفييتي.

ترون بابا نويل في الشوارع، وأسواق أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وأشجار عيد الميلاد، وساحات للتزلج والمنحوتات الجليدية في شوارع المدن المغطاة بالثلوج - كل هذه هي أجواء حلول العام الجديد في الاتحاد السوفييتي.

في زمن نقص السلع في الأسواق، كان على الشعب السوفييتي شراء المنتجات مقدمًا. ومن أجل شراء زينة عيد الميلاد ورأس السنة، كان الكثيرون يتوجهون إلى موسكو، وعلى وجه التحديد إلى "متجر غوم" بجانب الساحة الحمراء. ومن المتجر ذاته، كانت النساء السوفيتيات يبحثن عن أجمل الأقمشة وأجودها لشراء أو خياطة فساتين.

ولعل أهم حدث في مراسم الاحتفال برأس السنة، هو الشجرة الرئيسية في ساحة الكرملين، التي كانت حلم كل طفل سوفيتي ليصل إليها ويستلم هدايا رأس السنة من بابا نويل الأهم في البلاد.