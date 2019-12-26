دول عربية تشهد الكسوف الشمسي الأخير لعام 2019

في صباح اليوم الباكر، شهدت دول عربية، قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، للمرة الأولى منذ قرن ونصف، كسوفا نادرا للشمس. وسيتكرر الكسوف في المنطقة بعد مرور مئة عام.

وكان مركز الفلك الدولي أفاد، في وقت سابق، أن الكسوف الحلقي للشمس يعني أنه حجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، مشيرا إلى المناطق التي شهدت الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كم، بدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، إلى أن اكتمل مساره في المحيط الهندي.