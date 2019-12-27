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16:58 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • سيقام راقصو دار الأوبرا الباريسية أمام قصر غارنييه، فرنسا 23 ديسمبر 2019
    • أعياد الميلاد تنبض بضحايا الثورة الشعبية في العراق
    • أشخاص يشاركون في مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الميلاد في سانو باولو، البرازيل 21 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتتح خط القطارات عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
    • أعضاء نادي اليخوت شكيببير يحتفلون باختتام موسم اليخوت لعام 2019 في نهر ينيسي، كراسنوغورسك الروسية 22 ديسمبر 2019
    • أطفال يستعدون لفعالية احتفالية بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة كاثوليكية في أومسك، روسيا 24 ديسمبر 2019
    • سياح يرتدون أزياء سانتا كلوز في سيدني، أستراليا 24 ديسمبر 2019
    • مراسم الاحتفال بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة مانجر (ساحة كنيسة المهد) في في بيت لحم، الضفة الغربية، 30 نوفمبر 2019
    • رجل مسن يطعم عنزة في قرية دونيتسك، منطقة لوغانسك الأوكرانية، 17 ديسمبر 2019
    • زينة أعياد الميلاد ورأس السنة في دمشق، سوريا 17 ديسمبر 2019
    • كسوف الشمس الحلقي في سياك، محافظة رياو، إندونيسيا 26 ديسمبر 2019
    • أطفال يتزلجون علة مرتفع ثلجي في أومسك الروسية، 25 ديسمبر 2019
    • اعتقال متظاهرة من قبل الشرطة خارج ولاية آسام بهوان أثناء احتجاجات على قانون الجنسية الجديد، في نيودلهي، الهند، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019.
    • مزارع صومالي أثناء غزو الجراد بالقرب من بلدة دوسمارب، 21 ديسمبر 2019
    • أشخاص يحضرون احتجاجًا نظمته منظمة ولاية البنغال الغربية، وهي منظمة إسلامية، ضد قانون الجنسية الجديد، في كولكاتا، الهند ، 22 ديسمبر 2019
    • اطلاق صاروخ حامل بروتون-إم مع القمر الصناعي إلكترو-إل رقم3
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في اجتماع بمناسبة نهاية العام مع أعضاء الحكومة الروسية، 25 ديسمبر 2019
    • شخصية متزلج ألينا زاغيتوفا خلال عرض فني الجميلة النائمة في قصر الرياضة ميغاسبورت في موسكو، 25 ديسمبر 2019
    • ملجأ للقطط روماه كوسينغ بارونغ في بوغور، إندونيسيا 23 ديسمبر 2019
    • رجل يرتدي زي سانتا كلوز في ساحة القديس مارك في فينيسيا (البندقية)، إيطاليا 23 ديسمبر 2019
    • إضاءة خفيفة فوق ملعب كراسنودار وحديقة غاليتسكي في كراسنودار، 22 ديسمبر 2019
    • عناصر الدفاع الوطني خلال استراحة بعد تحرير بلدة من البلدات في محافظة إدلب، سوريا 23 ديسمبر 2019
    • فرقة تشجيع لنادي مينيسوتا فاكينغز قبل مباراة كرة القدم الأمريكية في مينيابولس، الولايات المتحدة 24 ديسمبر 2019
    • قطار تافريا، عبر مسار السكة الحديدية سان بطرسبورغ - سيفاستوبل، يصل محطة القطارات سيفاستوبل، القرم، روسيا 25 ديسمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مباراة للهوكي مع النجوم المخضرمين في الساحة الحمراء في موسكون 25 ديسمبر 2019
    • أشخاص يتزلجون بمحاذاة ضفة نهر ينيسي بالقرب من بلدة أوست-مانا في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
    • عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
    • فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    • مظاهرة مناهضة للحكومة عشية عيد الميلاد في هونغ كونغ، الصين 24 ديسمبر 2019
    • رجال الاطفاء الأستراليين خلال اطفاء الحرائق الهائلة في غابات منطقة بيلبين، أستراليا 21 ديسمبر 2019
    • إطلاق قطار موسكوفسكي بريدبرينيماتيل في موسكو، 24 ديسمبر 2019
    • طقوس شامانية على شاطئ بحيرة بولشيه ألاكي في منطقة تشيليابينسك الروسية، 15 ديسمبر 2019
    • امرأة تسير بجوار حراس الشرف أثناء قيام مراسم إحياء ذكرى أبطال الانتفاضة المعادية للشيوعية في رومانيا،21 ديسمبر 2019
    © AFP 2019 / Stephane de Sakutin
    راقصو دار الأوبرا الباريسية أمام قصر غارنييه، فرنسا 23 ديسمبر 2019
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ـ الرئيس فلاديمير بوتين يفتتح مسار القطارات على جسر القرم عبر مضيق كيرتش؛ وانطلاق مهرجانات أعياد الميلاد ورأس السنة حول العال؛ واستمرار الحرائق الهائلة في أستراليا؛ هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سبوتنيك
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      دول عربية تشهد الكسوف الشمسي الأخير لعام 2019

      في صباح اليوم الباكر، شهدت دول عربية، قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، للمرة الأولى منذ قرن ونصف، كسوفا نادرا للشمس. وسيتكرر الكسوف في المنطقة بعد مرور مئة عام.

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      جنوب روسيا يتحلى بثوب الشتاء الحقيقي

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