أبرز لحظات الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2019

شهدت العطلة الرئيسية، بل لعلها الأهم خلال العام، منذ أيام الاتحاد السوفييتي العديد من التغييرات - من تجهيزات على مستوى الدولة إلى مستوى أهالي البلاد للعام الجديد في الاتحاد السوفييتي.