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18:00 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    أبرز لحظات الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2019

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    • القمة الثلاية - اجتماع القادة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، 16 سبتمبر 2019
    • المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس فلاديمير بوتين، 19 ديسمبر 2019
    • قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ خلال زيارة الأخير إلى روسيا، الساحة الحمراء، 5 يونيو 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين أثناء مشاهدته المرحلة الأساسية للمناورات تسينتر 2019 (المركز-2019) في الميدان العسكري دونغوز، 20 سبتمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد الفنانة السوفيتية الشعبية، الملحنة ألكسندرا باخموتوفا على مسرح بولشوي (المسرح الكبير) في موسكو، 10 نوفمبر 2019
    • قمة نورماندي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، 3 سبتمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمواطنين بعد مراسم الاحتفال بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، 28 يوليو/ تموز 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مباراة أساطير الهوكي في القصر الجليدي الرياضي بولشوي في سوتشي، روسيا 10 مايو 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرياضي البارالمبي من الفريق الوطني الروسي، في إطار زيارته للجامعة الأولمبية الروسية في سوتشي، 3 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمرة قيادة شاحنة كاماز كونتينينت أثناء زيارته لشركة انتاج الشاحنات الروسية كاماز، 13 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع عائلات تضررت من فيضانات هائلة في منطقة إركوتسك الروسية في الكرملين، موسكو 25 يوليو/ تموز 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا بواسطة غواصة ش-308 (سيومغا)، 27 يوليو/ تموز 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل الحفل الافتتاحي لإنطلاق فعاليات قمة بريكس في البرازيل، 13 نوفمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة، 10 أغسطس 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل استقبال رسمي على شرف رئيس مجلس جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 25 أبريل 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال إلقاء الخطاب بمناسبة مرور الذكرى الـ74 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال السنوي في الكرملين على شرف أبطال يوم الوطن، 11 ديسمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان آيس كريم في معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تدريبات الجودو مع أحد أعضاء الفريق الوطني الروسيفي المركز الرياضي يوغ-سبورت، 14 فبراير 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحفل الختامي للألعاب الأوروبية الثانية في مينسك، بيلاروسيا 30 يونيو 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير معهد الآثار الأكاديمي (ار أ ان) الروسي نيكولاي ماكاروف في الموقع الأثري في ساحة الكرملين الكبرى، 12 يونيو 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم الجائزة للفائزة، إنيسا كليوكينا، في مسابقة عموم روسيا التطوع لروسيا 2019 في ترشيح تطوع العام في ختام فعاليات منتدى متطوع روسيا، 5 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    القمة الثلاثية - اجتماع القادة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، 16 سبتمبر 2019
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    أبرز لحظات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2019.

    يتولى الرئيس فلاديمير بوتين قيادة البلاد منذ عام 2000، مع فترة شغل فيها منصبا لرئاسة الحكومة الروسية 2008-2012.

    ذكر موقع "بلومبرغ" أن روسيا استطاعت أن تستعيد جزءا كبيرا من النفوذ المفقود بعد انهيار الاتحاد السوفييتي خلال العشرين عاما الماضية.

    الكلمات الدلالية:
    فلاديمير بوتين, روسيا
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