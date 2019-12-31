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15:16 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    100 أفضل صورة لـ"سبوتنيك" في 2019

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    • الممثلة بينيلوبا كروز على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم واسب نيتورك (Wasp Network) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 76، 1 سبتمبر 2019
    • القوات الخاصة الجورجية تفرق المتظاهرين من المعارضة خارج البرلمان الجورجي، 18 نوفمبر 2019
    • موقف سيارات لشركة رينو في ضواحي موسكو، 14 يناير 2019
    • الفرقة الموسيقية العسكرية من كازاخستان في مهرجان الموسيقى العسكري في الساحة الحمراء، 1 سبتمبر 2019
    • ؤАльт: إحدى المشاركين في رحلة التلاميذ تكريما للذكرى الـ60 لتأسيس أسطول كاسحة الجليد النووي، في القطب الشمالي، 17 أغسطس 2019
    • مشاركو حفل الرقص الدولي الكبير في نسخته السادسة لضباط سيفاستوبول في ميدان ميخائيلوفسكي، 16 يونيو 2019
    • منزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019
    • دب قطبي في حديقة حيوانات نوفوسيبيرسك الروسية في يوم اليقطين، 26 أكتوبر 2019
    • فريق الجمباز الإيقاعي الروسي خلال بطولة الجائزة الكبرى في موسكو، 17 فبراير 2019
    • ضابط شرطة يتواصل مع أحد المشاركين في احتجاجات ضد التلوث البيئي في أحد شوارع لندن، إنجلترا 16 أبريل 2019
    • الحياة بعد الحرب، امرأة تحمل خبزا وتسير في أحد شوارع حي صلاح الدين في حلب، سوريا 7 فبراير 2019
    • مهرجان الجمال والمواهب الـ25 كراسا روسسس-2019 (حسناء روسيا 2019) في قاعة فيغاس يتي هول - الفائزة بلقب حسناء روسيا 2019 آنا باكشييفا، 26 يونيو 2019
    • قوس قزح فوق إحدى المناطق المأهولة من أراضي منغوليا 13 أغسطس 2019
    • مهرجان الثقافة الحديثة والبيئة ألوشتا. غرين في مدينة ألوشتا في شبه جزيرة القرم، روسيا 19 أكتوبر 2019
    • أعياد الميلاد تنبض بضحايا الثورة الشعبية في العراق
    • اشتباكات بين القوميين وضباط الشرطة بالقرب من مبنى الإدارة الرئاسية الأوكرانية وسط كييف، اعترضا على السرقة في الصناعة الدفاعية في أوكرانيا، 9 مارس 2019
    • المشاركون في المهرجان السنوي لا توماتينا في مدينة بونيول، فالنسيا، إسبانيا 28 أغسطس 2019
    • عامل خلال فحص درع الأنفاق الوقائي أثناء بناء محطة مترو جديدة في موسكو اسمها نيجيغورودسكايا، 16 يوليو 2019
    • أطفال في مخيم للاجئين السوريين وغيرهم بالقرب من بلدة السليمانية، كردستان العراق، 2 مارس 2019
    • موكب من الطبالون في شارع نيفسكي بروسبكت في يوم تأسيس المدينة في سان بطرسبرغ الروسية، 26 ماية 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد الفنانة السوفيتية الشعبية، الملحنة ألكسندرا باخموتوفا على مسرح بولشوي (المسرح الكبير) في موسكو، 10 نوفمبر 2019
    • البروفة العامة المخصصة لمرور الذكرى الـ 78 على العرض العسكري التاريخي 7 نوفمبر عام 1941، حيث كان الجنود الروس يتوجهون مباشرة من الساحة الحمراء إلى جبهة الحرب في ألمانيا لمحاربة النازيين
    • فتاة تتأرجح في منتجع التزلج روزا خوتار في سوتشي الروسية، 3 يوليو 2019
    • مسيرة للأعاب والدمى في موسكو، 5 أكتوبر 2019
    • قطيع من الأغنام يتجه إلى المراعي على طول أحد شوارع القرية بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا، 14 أكتوبر 2019
    • المتأهلات لنهائيات مسابقة ملكة جمال ماكسيم 2019 في موسكو، 23 يوليو 2019
    • غرق ناقلة دلفي بالقرب من أوديسا، أوكرانيا 22 نوفمبر 2019
    • المشاركون في الاحتفال بـ إيفان كوبالا في منطقة كالوغا، 22 يونيو 2019
    • بطريق في حديقة الحيوانات في موسكو، 25 أبريل 2019
    • المغنية جينفر لوبيز خلال حفل غنائي في ملعب دينامو أرينا في موسكو، 4 أغسطس 2019
    • اختبارات التأهل للقوات الخاصة التابعة للحرس الروسي لنيل الحق في ارتداء قبعة المارون في منطقة سيبيريا، 1 فبراير 2019
    • رجل يسير في أحد شوارع مدينة فينيسا (البندقية) المغمور بالمياه بعد الفياضانات، إيطاليا 17 نوفمبر 2019
    • فعالية تضامنية مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي مثّل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه بشأن طلب تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناءً على طلبها، في لندن، 21 أكتوبر 2019
    • رعي الخيل في مرج في حي مايكوب بجمهورية أديغيا الروسية
    • عيد الغطاس في روسيا - بلدة نورسك 19 يناير/ كانون الثاني 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة، 10 أغسطس 2019
    • لاعب فريق نادي بارتاك موسكو، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي سوتشي في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية، 13 يوليو 2019
    • كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية، 25 مايو 2019
    • قارب سياحي على نهر موسكو، 1 يناير 2019
    • أحد المشاركين في احتجاجات برشلونة المؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا واحتجاجا على حكم بسجن 9 من قادة الانفصال، إسبانيا 18 أكتوبر 2019
    • تنظيف النصب التذكاري لرائد فضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو، 10 أبريل 2019
    • متحف في الهواء الطلق كيجي في كاريليا الروسية، 4 أبريل 2019
    • حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل 2019
    • جندية خلال العرض العسكري في سيفاستوبول، بمناسبة مرور الذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، 9 مايو 2019
    • القاذفة سو-34 خلال بروفة العرض العسكري، بمناسبة مرور الذكرى الـ74 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، موسكو 7 مايو 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان خلال اجتماع غير رسمي في مقر إقامته في مينسك البيلاروسية، 30 يونيو 2019
    • الروسية يكاتيرينا توكتاميشيفا خلال فقرة فنية في نهائي بطولة الجائزة الكبرى للتزحلق على الجليد في فانكوفر، كندا 9 ديسمبر 2019
    • مهرجان فونتانكا الدولي على نهر فونتانكا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، 20 يوليو 2019
    • غوريلا السهول الغربية في حديقة موسكو للحيوانات (التي احتفلت هذا بعامها الـ 155 على تأسيسها هذا العام)، 12 فبراير/ شباط 2019
    • كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية، 25 مايو 2019
    • المشاركون في متظاهرات السترات الصفراء في باريس، التي تستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2018
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان آيس كريم في معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    • مصطافون على شاطئ مدينة سوتشي، 5 أكتوبر 2019
    • يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019
    • صبي بجوار سيارة غاز-إم1 في أحد الحقول، منغوليا
    • مارة يعبرون الشارع في منطقة بالقرب من مترو كييفسكي فوكزال وسط موسكو، 9 يوليو 2019
    • مظاهرات في إأحد شوارع مدينة لفيف، أوكرانيا 21 ديسمبر 2019
    • الفرقة الاستعراضية الجوية من ليتوانيا على طائرات ياك - 50 في المعرض الدولي ماكس 2019 في مطار جوكوفسكي، 29 أغسطس 2019
    • فلاديمير زيلينسكي، المرشح الرئاسي لحزب خادم الشعب، في مقره الخاص في مركز باركوفي للمعارض والمؤتمرات بعد الإعلان عن النتائج الأولى للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأكرانية، 21 أبريل 2019
    • الماعز الجبلي في الحديقة الوطنية ريتسينسك في أبخازيا، 10 أكتوبر 2019
    • طلاب معهد سوفوروف العسكرية يرقصون الفالس في حفل التخرج في ميدان الكاتدرائية في الكرملين، موسكو 21 يونيو 2019
    • المصارعان بريان أريغي وبوبوسمان باتوروف في المباراة 1/8 النهائي للملاكمة في وزن 63-69 كغم في بطولة العالم للملاكمة في يكاتيرينبورغ
    • مشاركون في مسيرة الفوج الخالد في موسكو، 9 مايو 2019
    • عارضة التصوير الفوتوغرافي الكندية ويني هارلو، تصل السجادة الحمراء لحضور حفل العرض الأول لفيلم ذات مرة في هوليود (Once Upon a Time in Hollywood) في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين، 21 مايو 2019
    • اطلاق صاروخ حامل سويوز - إف غا وصاروخ سويوز إم إس-11 من مركز بايكانور الفضائي، 3 ديسمبر 2019
    • الباندا الكبيرة، إحدى دببة الباندا التي قدمتهما الصين لروسيا 8 يونيو 2019
    • مراسم احتفالية آليه باروسا (الأشعة الحمراء) خريجي المدارس (طلاب الثانوية العامة) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    • جزيرة كاميني وسط بحيرة سياموزيرو في كاريليا الروسية، 7 فبراير 2019
    • عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات في بيرياسلاف-خملنيتسكي، أوكرانيا 4 يونيو 2019
    • مسيرة لأنصار الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو في مدريد، إسبانيا 28 فبراير 2019
    • يمكن رؤية مجموعة درب التبانة بالقرب من بحيرة بايكال، روسيا 24 يناير 2019
    • مظاهرات أثينا، اليونان - احتجاجات ضد إعادة تسمية جمهورية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، 20 يناير 2019
    • أشجار البتولا في المياه الزرقاء بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية رقم 5 في نوفوسيبيرسك. البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    • شبل وشق شرق سيبيريا في حديقة حيوان موسكو، 8 يوليو 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالملك مسواتي الثالث لمملكة إسواتيني جنوب أفريقيا، في قمة روسيا - أفريقيا في مدينة سوتشي الروسية، 23 أكتوبر 2019
    • أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019
    • البطولة المفتوحة للياقة البدنية خلال المسابقة في القصر الثقافي تشكالوف في نوفوسيبيرسك الروسية، 23 مارس 2019
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سيارة أوروس لأول مرة، أثناء بروفة للعرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ74 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في الساحة الحمراء، 7 يوليو 2019
    • العازف الأمريكي تيد ويلسون في حفل كوكتيبيل جاز في شبه جزيرة القرم، روسيا 24 أغسطس 2019
    • دير تاتيف بالقرب من قرية تاتيف في محافظة سيونيك، أرمينيا 15 أكتوبر 2019
    • غواصون تحت الماء في محجر كونستانتينوفسك في منطقة تفير الروسية، 13 يونيو 2019
    • سوريون يعودون إلى بيوتهم في حلب، سوريا 7 فبراير 2019
    • مشاركون يلقون مسحوقًا ملونًا أثناء احتفالهم بعد الانتهاء من سباق الألوان (Colour Run 2019) في ملعب لوجنيكي في موسكو، 2 يونيو/ حزيران 2019
    • تفكيك واخراج أجزاء الطائرة آيرباص أ321 من موقع الهبوط الاضطراري في حقل الذرة بالقرب من قرية ريباكي بحي رامينسكي، 24 أغسطس 2019
    • رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مع جرو ألابي الذي أهداه إياه رئيس تركمانستان 31 مايو 2019
    • ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    • أحد رعاة الحرب العالمية الثانية المخضرم روستيسلاف دميترييفيتش بيتيانوف، يكتب على جدار الرايخستاغ في متحف التاريخ معركة من أجل برلين، برلين، ألمانيا 5 نوفمبر 2019
    • المشاركون في سباق رالي الدولي للسيارات القديمة بكين - باريس 2019 في جمهورية ألتاي على سيارات شيفروليه سوبر ديلوكس كوبيه (Chevrolet Super Deluxe Coupe، 1941) و (VAZ-2103) (1972)
    • رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي تعادر مكان إقامتها في10 داونينغ ستريت، بعد الاستقالة، 24 يوليو/ تموز 2019
    • صيادون يفرغون صناديق الأسماك التي اصطادوها في البحر الأسود، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يشارك في مراسم توزيع جوائز بطولة العالم للجودو لليافعين (18 عاما) في إطار المنتدى الاقتصادي الخامس في فلاديفوستوك، 5 سبتمبر 2019
    • حصاد بذور اللفت في إقليم كراسنويارسك الروسية 3 أكتوبر 2019
    • أداء الروسية دينا أفيرينا مع شريط في المرحلة النهائية من بطولة كأس التحدي - 2019 للجمباز الإيقاعي في قازان الروسية، 1 سبتمبر 2019
    • بارجات على نهر أوبي في نوفوسيبيرسك الروسية، 16 نوفمبر 2019
    • يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك، 22 أغسطس 2019
    • انعكاس فعلى نافذة متجر في أحد شوارع البندقية، إيطاليا 7 نوفمبر 2019
    • جنود من الفوج الرئاسي أثناء المراسم الختامية في ساحة سوبورنايا في الكرملين، موسكو، 19 أكتوبر 2019
    • مهرجان لاي لومينارياس في قرية سان بارتولومي دي بيناري، إسبانيا 16 يناير 2019
    • رجل يطلب يد فتاة على السجادة الحمراء، خلال حفل العرض الأول للفيلم الحياة السرية (A Hidden Life) في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين، 19 مايو 2019
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    الممثلة بينيلوبا كروز على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم "واسب نيتورك" (Wasp Network) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 76، 1 سبتمبر 2019
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    أفضل لقطات لأبرز أحداث السنة للمصورين الصحفيين في وكالة "سبوتنيك" لعام 2019.

    يقدّم لكم فريق "سبوتنيك" 100 أفضل صورة للمصورين الصحفيين في وكالة "سبوتنيك" لعام 2019.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, روسيا
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