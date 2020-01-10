زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم ـ الرئيس فلاديمير بوتين يزور دمشق ويلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؛ وعملية اغتيال لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، وتحطم الطائرة الإيرانية المنكوبة في طهران، واحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في بعض بلدان العالم، وبدء التحضيرات لاستقبال السنة القمرية الجديدة في بلدان أخرى...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
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