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14:45 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مشاركون في مظاهرة مناهضة للحرب أمام البيت الأبيض في واشنطن، بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 4 يناير 2020
    • سيارة اشتعلت فيها نيران الحريق في قرية موغو، أستراليا 8 يناير 2020
    • حيوانات الكنغر تقفز بعيدا عن موقع نشوب الحرائق في أستراليا، 4 يناير 2020
    • تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
    • مشاركات يرتدين أزياء تقليدية في مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد في قرية القوزاق تشيرنوريتشيه في منطقة تشيليابينسك الروسية، 8 يناير 2020
    • نساء فيتناميات يجمعن عصي البخور المجفف في فناء على مشارف العاصمة هانوي، استعدادا لاحتفالات ومراسم استقبال السنة القمرية الجديدة في فيتنام 9 يناير 2020
    • يستعد منتحلو شخصية المغني الشهير الأمريكي إلفيس بريسلي للصعود إلى قطار إلفيس إكسبريس، المتجه إلى باركس لمهرجان إلفيس، محطة القطارات المركزية في سيدني، أستراليا 9 يناير 2020
    • موقع حطام الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 في طهران، إيران 8 يناير 2020
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلتقي بمطربين شباب خلال حفل استقبال المستشارة الألمانية في برلين، ألمانيا 7 يناير 2020
    • المسيحيون الأرثذوكس في بلغاريا يحتفلون بعيد الغطاس في بحيرة في صوفيا، بلغاريا 6 ينار 2020
    • فتيات فيتناميات خلال جلسة تصوير في هانوي، فيتنام 7 يناير 2020
    • سيارة مع صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس خلال مراسم التشييع في بغداد، العراق 4 يناير 2020سيارة مع صورة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ولنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس خلال مراسم التشييع في بغداد، العراق 4 يناير 2020
    • عاصفة رعدية فوق ميناء طرابلس، لبنان 9 يناير 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يضيئان الشموع في الكنيسة المريمية‎ في دمشق، 7 يناير 2020
    • مراسم الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة يكاترينبورغ الروسية، 6 يناير 2020
    • رجل يقف أمام منحوتة جليدية على شكل قطار، في إطار مهرجان هاربن الدولي السنوي للمنحوتات الثلجية في مدينة هاربن، الصين 5 يناير 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم الاحتفال بعيد الميلاد في كتدرائية التجلي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، 6 يناير 2020
    • أداء طاقم فريق كاماز-ماستر الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020
    • المغني تي بين () خلال استراحة بين الشوطين لمباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريقين هوستن تكساس وبوفالو بيلز في ملعب إن أر جي في تكساس الأمريكية، 4 يناير 2020
    • مواطنون يحتفلون بعيد شتوي اسمه كوليادكي، في قرية دوبوفكا، الذي يتزامن مع عيد الميلاد الأرثوذكسي في بيلاروسيا 7 يناير 2020
    • استمرار الاحتجاجات ضد خطط الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام المعاشات في مدينة باريس، فرنسا 9 يناير 2020
    • بائع حلوى أثناء تساقط الثلوج في مدينة مورى، باكستان 7 يناير 2020
    • حديقة تيربارك للحيوانات تطعم الجمال بأغصان من أشجار عيد الميلاد المتبقية في برلين، ألمانيا 3 يناير 2020
    • أنصار الحزب الشيوعي الهندي يوقفون قطار الركاب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كلكوتا، الهند 8 يناير 2020
    • المشاركون الذين فازوا بالمركز الأول على مزلقة مومياء في مهرجان ساني قازان للتزلج، قازان الروسية 4 يناير 2020
    • خوان غوايدو، الذ أعلن نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، في طريقه إلى الجمعية الوطنية في كاراكاس، فنزويلا 7 يناير 2020
    • ركاب الحافلات يشاهدون الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد في نيودلهي، الهند 3 يناير 2020
    • سباق على زلاجات الكلاب غونكا سنيغوفيكوف 2020 في إقليم كراسنويارسك الروسي، 5 يناير 2020
    • الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    • المشاركون في فعاليات احتفالية بالثقافة الروسية في كنيسة القديس نيكولاي في قرية نيكولسكويه، 7 يناير 2020
    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    مشاركون في مظاهرة مناهضة للحرب أمام البيت الأبيض في واشنطن، بعد عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 4 يناير 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم ـ الرئيس فلاديمير بوتين يزور دمشق ويلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؛ وعملية اغتيال لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، وتحطم الطائرة الإيرانية المنكوبة في طهران، واحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في بعض بلدان العالم، وبدء التحضيرات لاستقبال السنة القمرية الجديدة في بلدان أخرى...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سبوتنيك
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