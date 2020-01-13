أول ظاهرة فلكية لهذا العقد... خسوف القمر يتزامن مع "قمر الذئب"

تعود تسميته بـ "قمر الذئب" إلى سكان الأمريكيين الأصليين، الذين أطلقوا عليه هذا المسمى نسبة إلى عواء الذئاب ليلا خارج القرى الأمريكية القديمة خلال اكتمال القمر في يناير/ كانون الثاني.
وإليكم صور أول ظاهرة فلكية لعام 2020 في ألبوم الصور من "سبوتنيك".
أول خسوف قمر لهذا العقد، ولعام 2020، حدث ليل 10-11 يناير/ كانون الثاني.، تزامن مع ظهور "قمر الذئب".
تعود تسميته بـ "قمر الذئب" إلى سكان الأمريكيين الأصليين، الذين أطلقوا عليه هذا المسمى نسبة إلى عواء الذئاب ليلا خارج القرى الأمريكية القديمة خلال اكتمال القمر في يناير/ كانون الثاني.
وإليكم صور أول ظاهرة فلكية لعام 2020 في ألبوم الصور من "سبوتنيك".
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في 7 يناير/ كانون الثاني، سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا للقاء نظيره السوري بشار الأسد. وبعد مفاوضات ثنائية، زار بوتين المسجد الأموي، ثم الكنيسة المريمية في دمشق.
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