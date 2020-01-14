مهرجان المصابيح الصينية في موسكو

افتتح مهرجان المصابيح الصينية في حديقة سوكولنيكي في العاصمة الروسية موسكو في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويضم 4500 مصباح، من صنع فنانين من مدينة زيغونغ جنوب غربي الصين، من أجل تقديم عرض ضوئي يستحق المشاهدة لأكثر من 40 مجموعة لأشكال مختلفة.

فهناك الكثير، حيث ترى دببة الباندا والتنين، وزينة عيد الميلاد ورأس السنة، والطاووس، والدببة القطبية وأكثر من ذلك بكثير.

وللاستمتاع بروعة جمال معرض المصابيح الصينية ينصح بمشاهدتها مساءً حين تكون الأنوار في ذروتها بالفعل. ويصل ارتفاع الأرقام إلى ثمانية أمتار.

لا يزال من الممكن مشاهدة العرض حتى 23 فبراير/ شباط.

ويدعوكم فريق عمل "سبوتنيك" إلى رؤية بعض الصور من المهرجان الجميل.