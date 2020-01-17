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14:56 17 يناير/ كانون الثاني 2020
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    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف قبل اللقاء مع أعضاء الحكومة الروسية واستقالة الحكومة، 15 يناير 2020
    • أعضاء نادي الأسرة كريبيش للسباحة الشتوية والتصلب على ضفاف نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية. في خلفية الصورة جسر البلدية.
    • حيوانات الكنغر اليتامى بسبب حوادث السيارات وهجمات الكلاب وحرائق الغابات والجفاف في مستشفى الحيوانات البرية الأسترالي في بيروا، أستراليا 15 يناير 2020
    • ثوران بركان تال في الفلبين 12 يناير 2020
    • مشاركة في احتجاجات بيروت ضد فساد الحكومة في لبنان 14 يناير 2020
    • ناشطات من منظمة بيتا (منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات) يحملن لافتة الحقيقة العارية: الصوف يقتل خلال قيام أسبوع الموضة في برلين، ألمانيا 14 يناير 2020
    • مواطنون يقفزون من قطار إلى آخر أثناء وصوله مع آخرين للمشاركة في أخير منجات (الصلوات الأخيرة)، خلال التجمع السنوي للمسلمين بيشوا اجتماع في تونجي، على بعد حوالي 30 كم شمال دكا في 12 يناير 2020.
    • فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    • الرئيس فلاديمير بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، 15 يناير 2020
    • المشاركون في بطولة كرة القدم المحلية يرتدون الأحذية الشتوية التقليدية الروسية في الحديقة المركزية للثقافة والفنون باسم غوركي في قازان، روسيا 11 يناير 2020
    • أعمال شغب خلال احتجاجات ضد خطة الحكومة الفرنسية بتغير النظام التقاعدي في باريس، 11 يناير 2020
    • عارضات أزياء تقدمن مجموعة أزياء ربيع/ صيف من تصميم Atenas من تصميم المصممة رينا دياز، خلال اليوم الثاني من عرض Intermoda الثانية والثمانين في غوادالاخارا، خاليسكو، المكسيك، 15 يناير 2020.
    • صور الزرافات في منتزه فينبيرل سفاري في جزيرة فو كوك، فيتنام 20 يناير 2020
    • أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020
    • أحد المشاركين في احتجاجات مناضهة للحكومة اللبنانية في بيروت، لبنان 14 يناير 2020
    • امرأة تنظر إلى رجال يبانيون يركضون حول معبد تيبوزو إنراي، استعدادا للسباحة في المياه الجليدية في إطار مراسم تطهير الروح وتمنياتهم بصحة جيدة في العام الجديد في طوكيو، اليابان 12 يناير 2020
    • الروسية أبوليناريا بانفيلوفا (مع رفيقها دميتري ريلوف) خلال فقرة فنية للتزحلق الثنائي على الجليد الحر بين الصغار في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب 2020
    • وصول الفنانة الأمريكية آن هاثاوي، والفنان آدم شولمان إلى حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوية في نسختها الـ25، في باركر هانجر في سانتا مونيكا، كاليفورنيا 12 يناير 2020
    • مشهد من رقص الباليه كراكاتوك للمخرج ناتاليا كاساتكينا على المسرح التاريخي لمسرح البولشوي في موسكو، 11 يناير 2020
    • أداء طاقم فريق كاماز-ماستر الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020
    • نساء يحتجن ويغلقن الشارع المؤدي إلى المحكمة، حيث تجري محاكمة الاعتداء الجنسي للمنتج هارفي وينشتاين، في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 10 يناير/ كانون الثاني 2020
    • جنود من وحدة المشاة المؤللة خلال التدريب على التزلج في إطار المناورات العسكرية في منطقة كيميروفو الروسية.
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اللقاء في موسكو، 11 يناير 2020
    • سوريون يجلبون الثلج من الجبال المطلة على الساحل من اللاذقية، سوريا 10 يناير 2020
    • مواطنون محليون يبحثون عن ضحايا الانهيار الجليدي في وادي نيلام فالي في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان 14 يناير 2020
    • نساء عراقيات يلوحن بشموع دخان ملونة خلال مهرجان الألوان في مدينة النجف، العراق 15 يناير 2020
    • المشاركون في احتفالات سفياتكي (ما بعد عيد الميلاد) في قرية لوجغولوفو، في حي سلانتسيف في منطقة لينينغراد الروسية،11 يناير 2020
    © Sputnik . Dmitry Astakhov
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف قبل اللقاء مع أعضاء الحكومة الروسية واستقالة الحكومة، 15 يناير 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم ـ الرئيس فلاديمير بوتين يعلن عن استقالة الحكومة الروسية وتغييرات جديدة فيها، واستمرار ثوران بركان تال في الفلبين، وسقوط ثلوج في الدول العربية...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سبوتنيك, سبوتنيك
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