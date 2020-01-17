إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم ـ الرئيس فلاديمير بوتين يعلن عن استقالة الحكومة الروسية وتغييرات جديدة فيها، واستمرار ثوران بركان تال في الفلبين، وسقوط ثلوج في الدول العربية...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
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