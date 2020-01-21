معجزة الأطباء الروس...أطراف اصطناعية من التيتانيوم للحيوانات

قام الأطباء البيطريون والمهندسون بتصنيع أطراف اصطناعية من التيتانيوم لأطراف القط "ديمكا" الأمامية والساقين الخلفيتين، مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد

في السابق، كان على الحيوانات دون طرف واحد أو اثنين التنقل بمساعدة جهاز متحرك خاص يثبت بها، أو تزحف على بطنها. معظمهم كان في انتظارهم مصير لا يحسد عليه - التخلص منهم.

القطة التي تجمدت أطرافها خضعت لعملية جراحية ناجحة. أحضرها إلى العيادة البيطرية، مارة رأوها قد فقدت أذنيها وكفوفها وذيلها من البرد في نوفوكوزنيتسك.

الأطراف الاصطناعية المطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد، صممت من قبل الطبيبين من نوفوسيبيرسك نتاليا أولانوفا وسيرغي غورشكوف.

سرعان ما اعتادت "ديمكا" على الأطراف الصغيرة الجديدة: تعلمت الركض والغسل والتمطط. في هذه الحالة، هذا يعني أنها كانت عملية ناجحة. وأن الأطراف التحمت جيدًا بالعظام والجلد، ولم يرفضها جسم الحيوان.