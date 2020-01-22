خيال قد يصبح حقيقة... منزلك على المريخ

محطة "إبيوس" (EBIOS المحطة الحيوية التجريبية) هي عبارة عن قرية تجديد حيوي ذاتية الاستدامة. تخيلوا، إذا كان على البشر أن يستقروا على كوكب الأرض لأول مرة، فكيف ستبدو القاعدة الأولى؟ هذا بالضبط ما يقوم به مشورع "إبيوس" - بداية جديدة على الأرض.

تم تصميم "إبيوس" بنظام بحيث يتم إنتاج وإعادة تدوير المياه والغذاء والطاقة لـ100 شخص. وصُمم النظام على هيئة حلقة مغلقة (نظام تحكم)، الذي يضمن محايدة الكربون وصون النفايات و يحقق حماية للطبيعة.

تفتح "إبيوس" أبوابها أمام العلماء والمهندسين والناس العامة. ولمدة نصف عام، ستكون "إبيوس" مفتوحة للعائلات والمغامرين والطلاب الذين يرغبون في المساهمة في بناء عالم الغد، على كوكب الأرض وما أبعد من ذلك. محطات "إبيوس" عبارة عن مساحات للمعيشة حيث يمكن للجميع اطلاق سراح خياله والمساهمة في بناء مستقبل مليء بالأمل والحياة!"

وقد لا يقدر البشر على القيام بالرحلة إلى المريخ حتى الآن، ولكن بإمكانهم أن "يهبطوا" في قرية تشبه المريخ في صحراء موهافي قريباً - وإذا سارت الأمور وفقًا لخطة المشروع، فسوف تساهم، في نهاية المطاف، في تمهيد الطريق إلى الكوكب الأحمر نفسه.

صحراء موهافي تقع في أمريكا الشمالية، في جنوب غربي الولايات المتحدة.