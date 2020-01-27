بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد... الروس يحصدون كل ذهب النمسا

وإليكم نبذة مصورة لأجمل لقطات الرياضيين في بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد.
انتهت بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة غراتس النمساوية. حيث حصد الرياضيون الروس، في فئة التزحلق الفردي والثنائي، 10 ميداليات في المجموع.
وإليكم نبذة مصورة لأجمل لقطات الرياضيين في بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد.
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يستعد الصينيون للاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة، التي تصادف ليل 24-25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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