مبنى "السمكة" ومترو موسكو... الفائزون في مسابقة فن البناء

وكانت جائزة اللجنة من نصيب المصور بيدرو لويس أجورياغيرا سايز، وهو مصور محترف من شمال إسبانيا. وهو صاحب صورة "السمكة" لمبنى صممه سانتياغو كالاترافا، وهو متحف للعلوم في فالنسيا، تظهر بشكل ذكي شكل المبنى وانعكاساته على المياه، فتتخيله وكأنه كائن حي.
فاز المصور ألكسندر بورموتين من مدينة إيفانوفو الروسية بجائزة "تصويت الجمهور" بنسبة أكثر من 30٪ من الأصوات العامة في مسابقة "فن البناء المعماري لعام 2019"، لصورته المستقبلية المذهلة لمحطة مترو جديدة في موسكو.
وكانت جائزة اللجنة من نصيب المصور بيدرو لويس أجورياغيرا سايز، وهو مصور محترف من شمال إسبانيا. وهو صاحب صورة "السمكة" لمبنى صممه سانتياغو كالاترافا، وهو متحف للعلوم في فالنسيا، تظهر بشكل ذكي شكل المبنى وانعكاساته على المياه، فتتخيله وكأنه كائن حي.
انتهت بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة غراتس النمساوية. حيث حصد الرياضيون الروس، في فئة التزحلق الفردي والثنائي، 10 ميداليات في المجموع.
بدأ أسبوع ذكرى كارثة الهولوكوست يوم 20 يناير/ كانون الثاني في روسيا، وفي أنحاء مختلفة من العالم.
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يستعد الصينيون للاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة، التي تصادف ليل 24-25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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