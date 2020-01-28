مبنى "السمكة" ومترو موسكو... الفائزون في مسابقة فن البناء

فاز المصور ألكسندر بورموتين من مدينة إيفانوفو الروسية بجائزة "تصويت الجمهور" بنسبة أكثر من 30٪ من الأصوات العامة في مسابقة "فن البناء المعماري لعام 2019"، لصورته المستقبلية المذهلة لمحطة مترو جديدة في موسكو.

وكانت جائزة اللجنة من نصيب المصور بيدرو لويس أجورياغيرا سايز، وهو مصور محترف من شمال إسبانيا. وهو صاحب صورة "السمكة" لمبنى صممه سانتياغو كالاترافا، وهو متحف للعلوم في فالنسيا، تظهر بشكل ذكي شكل المبنى وانعكاساته على المياه، فتتخيله وكأنه كائن حي.