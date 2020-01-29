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15:06 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    "ممنوع التصوير"... أماكن سياحية يحظر فيها التصوير

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    • برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا.
    • تم رسم العشاء الأخير بتقنية تجريبية هشة بشكل لا بصدق، لذا لا يُسمح التصوير الفوتوغرافي - وخاصة التصوير باستخدام فلاش كاميرا التصوير على الإطلاق.
    • معبد بوذي دايجو جي في كيوتو اليابانية وغيره، يحظر التصوير كليا لاظهار الاحترام للناس الذين يحاولون العبادة أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في سلام.
    • كنيسة جميع القديسين في جمهورية التشيك، المعروفة أيضًا باسم كنيسة العظام، يمنع فيها التصوير ردًا على السياحة المفرطة والسلوك السياحي السيء.
    • منزل المهندس المعماري لويس براغان في المكسيك
    • مشهد يطل على معبد تاج محل في نيودلهي، الهند
    • أزقة شجر البلوط في برودكيرز، هيوستن، الولايات المتحدة
    • متحف فان غوغ في أمستردام، يعتبر منطقة الجذب السياحي في هولندا يسمح التقط الصور في بعض المناطق فقط، وإجراء يحد من اكتظاظ القاعات ويسمح للزوار الاتسمتاع بالفن بسلام.
    • دير وستمنستر في وستمنستر - تعتقد الكنيسة أن سلامة المبنى ستتضرر بسبب الهاء الذي يجلبه التصوير واسع النطاق
    • حصلت شركة الشبكة التلفزيونية نيبون في اليابان على حقوق حصرية لتصوير كنيسة سيستين في الفاتيكان حتى عام 1997، في مقابل الحصول على تمويل لاستعادة العمل الفني الشهير. حتى بعد انتهاء الصفقة، قرر الفاتيكان الإبقاء على قاعدة عدم التصوير. والحراس داخل الكنيسة يذكرون السياح بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو.
    • وادي الملوك في مصر. -يتم تفتيش كل من يدخل هذه المعابد والمقابر والآثار الشهيرة، وإذا كان هناك متسللين للالتقاط الصور في الداخل فهم يغامرون بدفع غرامة مالية.
    • مقاطعة جيون في كيوتو، حيث تعمل فتيات الغيشا، اليابان - صوّت سكان هذا الحي التاريخي في كيوتو لحظر الصور. وهي منطقة تعتبر موطنا لكثير من فتيات الغيشا اللواتي أزعجهن سائحون مفاجئون.
    © Sputnik . Dominic Buten
    برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104422/44/1044224414.jpg
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    الجميع يعلم أن أول ما يفعله السائح أو الزائر لمكان جديد أو شهير - هو التقاط صور تذكارية له في ذلك المكان. ولكن هناك مواقع سياحية شهيرة في العالم يمنع فيها السياح والزوار من التقاط الصور. على سبيل المثال: برج إيفل وتاج محل وغيرها.

    إليكم مجموعة مختارة من الأماكن السياحية الشهيرة حيث يحظر التصوير الفوتوغرافي، أو يحظر بشكل محدود من أجل الحفاظ على التراث التاريخي وهدوء السكان المحليين.

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