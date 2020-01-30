"العرض الساحر" في مورمانسك الروسية

الجميع يعلم أن أول ما يفعله السائح أو الزائر لمكان جديد أو شهير - هو التقاط صور تذكارية له في ذلك المكان. ولكن هناك مواقع سياحية شهيرة في العالم يمنع فيها السياح والزوار من التقاط الصور. على سبيل المثال: برج إيفل وتاج محل وغيرها.