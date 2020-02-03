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15:36 GMT03 فبراير/ شباط 2020
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    "البندقية الروسية"...جمال سان بطرسبورغ الراقي

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    • المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    • ضفة نهر فونتانكا في مدينة سان بطرسبورغ
    • مشهد يطل على كاتدرائية القديس اسحاق في سان بطرسبورغ
    • منظر على يطل على جسر براتشيتشني عبر نهر فونتانكا في سان بطرسبورغ
    • منظر على يطل على جسر براتشيتشني عبر نهر فونتانكا في سان بطرسبورغ
    • ترام يمر على جسر ترويتسكي في سان بطرسبورغ
    • منظر يطل على جزيرة فاسيليفسكي من جهة ضفة قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبرغ
    • تمثال الأرانب (رمز جزيرة الأرانب) على أراضي قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    • مواطنون يصطفاون على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    • دار سك العملة على أراضي قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    • ضفة نهر فونتانكا في سان بطرسبورغ
    • ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    • تمثال الملاك في كاتدرائية بطرس وبولس في سان بطرسبورغ
    • منظر لمجمع المباني في منطقة ساليانوي غورودوك من ضفة نهر فونتانكا في سان بطرسبورغ
    • المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    © Sputnik . Alexei Danichev
    المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
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    تتميز المدينة الواقعة على نهر نيفا بسحرها الخاص والمتغير، والذي يتبدل بألوان مائية حسب الوقت من العام.

    وتجدون أبرز وأجمل زوايا العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ، التي تشبه أحيانا بالبندقية، في ألبوم صور من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سان بطرسبورغ, روسيا, حياة روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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