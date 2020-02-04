وجه كورونا السياحي... التقاط صور بالأقنعة الواقية قرب المعالم السياحية

استهدف فيروس "كورونا" الجديد مجموعة من الدول والمناطق، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

مع تزايد عدد الدول المعلنة عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، تتخذ اجراءات مختلفة للوقاية والحد من فرص الإصابة به، منها الأقنعة الواقية.

ففي الآونة الأخيرة انتشرت صور مواطنين وسياح أمام أبرز المعالم السياحية، وهم يرتدون الأقنعة في بعض مدن العالم التي تأكد وجود حالات الإصابة بالفيروس فيها.