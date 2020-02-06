يخترع الناس أكثر الطرق غرابة لحماية أنفسهم من فيروس "كورونا" الجديد الذي بدأت موجات انتشاره في مدينة ووهان الصينية، إذا كانوا لا يؤمنون بالأقنعة الطبية أو ببساطة - أصبحت غير كافية.

مع اندلاع أول شرارة لانتشار عدوى الفيروس الجديد "كورونا"، تغير مظهر الناس في الشوارع وفي وسائل النقل العامة. بالإضافة إلى الأقنعة الطبية المعتادة، يقوم الناس باستخدام الوسائل البدائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى الفيروسية.

يقول الأطباء إنه مع الاستخدام السليم للقناع الواقي الأكثر شيوعًا، سيقلل من خطر الإصابة بـ"كورونا" إلى الصفر. ومع ذلك، فقد واجه البعض بالفعل نقصًا في الأقنعة الطبية، بينما يشك البعض الآخر في فعالية طرق الحماية المعتادة.

أكثر وسائل الوقاية غرابة من فيروس "كورونا" الجديد تجدونها في ألبوم "سبوتنيك".