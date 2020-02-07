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12:53 GMT07 فبراير/ شباط 2020
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    "البريكست" أخيرا وتمزيق خطاب ترامب... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف الروسي بعد هبوطه على متن مركبة الفضاء سويوز إم سي-13 في كازاخستان، 6 فبراير 2020
    • المغنية جينفر لوبيز خلال مراسم الحفل الختامي لبطولة سوبر باول لكرة القدم الأمريكية في ميامي، فلوريدا 2 فبراير 2020
    • مواطن هونغ كونغ يرتدي قناعا من زجاجة بلاستيكية، 31 يناير 2020
    • متظاهر بين الإطارات المشتعلة التي تسد الطريق خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة النجف العراقية، 2 فبراير 2020
    • رجل يحمل أعلام بريطانيا في وسط لندن في يوم خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي، 31 يناير 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم لولي فيرا (Loli Vera) خلال عرض أزياء الفلامنكو الدولي (سيموف) (International Flamenco Fashion Show (SIMOF)) في إشبيلية، إسبانيا في 1 فبراير 2020.
    • امرأة تقف على جسر مشاة فوق نهر ياوزا على خلفية عمارة كوتيلنيتشيسكي، خلال تساقط الثلوج الكثيفة أخيرا في موسكو 3 فبراير 2020
    • المشاركون خلال مسيرة كجزء من المهرجان التقليدي إنديابلادا (إخوان الشياطين :Andiablad) في مدينة الموناسيد ديل ماركيسادو في إسبانيا 3 فبراير 2020
    • إحدى المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، بيروت، لبنان 2 فبراير 2020
    • أطباء يقوم برش مطهر طبي على مواطنين إندونيسيين بعد وصولهم من مدينة ووهان الصينية، 2 فبراير 2020
    • فتاة تنظر عبر نافذة مركز للمهاجرين في نيروشيشي، رواندا 31 يناير 2020
    • الهبوط الحاد لطائرة بوينغ 373-86J التابعة لشركة بيغاسوس في مطار صبيحة في إسطنبول، تركيا 5 فبراير 2020 (الصورة في 6 فبراير)
    • اشتباكات بين المهاجرين والشرطة في مخيم للاجئين في ليسبوس، اليونان 3 فبراير 2020
    • الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أثناء زيارتها إلى نورفلوك، شرق إنجلترا 5 فبراير 2020
    • يحتفل المعارضون في ملاوي بقرار المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/ أيار 2019، والتي فاز فيها بيتر موتريك، 4 فبراير 2020
    • رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تمزق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتهاء الأخير من إلقاء خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطنن 5 فبراير 2020
    • رجال الاطفاء يرشون المياه على شجرة مشتعلة تركت في أعقاب نشوب حرائق الغابات قرب بومبالونغ، نيو ساوث ويلز، أستراليا 2 فبراير 2020.
    • وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا يشاركان في مراسم وضع أكاليل الزهور على مقبرة سان إفيجينيا 6 فبراير 2020
    • أحد الحتجين أمام مبنى البرلمان ضد التغييرات في القوانين التي تحكم بيع الأراضي الزراعية، في مدينة كييف الأوكرانية، 6 فبراير 2020. اندلعت مشاجرات داخل البرلمان فيما ناقش المشرعون تغييرات على القوانين المقيدة مبيعات الأراضي الزراعية.
    • شاب يستعرض عضلاته في هافانا، كوبا 5 فبراير 2020
    • طلاب عراقيون يشاركون في احتجاجات العراق، بغداد 6 فبراير 2020
    • ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
    • منظومة صواريخ تور المضادة للطائرات خلال المناورات التكتيكية في المنطقة العسكرية لجنوب روسيا في منطقة روستوف الروسية، 5 فبراير 2020
    • امرأة تضخ الماء من بئر بالقرب من مدينة جلال آباد الأفغانية، 3 فبراير 2020
    • احتجاجات في وادي الأردن عقب إعلان صفقة القرن، الضفة الغربية 29 يناير 2020
    • اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال احتجاجات في سانتياغو، تشيلي 1 فبراير 2020
    • رجل أفغاني يحمل بيضًا مسلوقًا للبيع يعبر بحيرة قارغا (قرغه) المغطاة بالثلوج في كابول، أفغانستان 4 فبراير 2020
    • احتجاجات عقب إعلان صفقة القرن، جنوب قطاع غزة 29 يناير 2020
    © Sputnik . Sergey Ilnichkiy
    رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف الروسي بعد هبوطه بمركبة الفضاء "سويوز إم سي-13" في كازاخستان، 6 فبراير 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ خروج بريطانيا، أخيرا، من الاتحاد الأوروبي، مظاهرات غاضبة تعم مختلف مدن العالم احتجاجا على إعلان "صفقة القرن"، والعالم لا يزال يصارع أزمة انتشار فيروس "كورونا"...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    وكالة سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
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