"البريكست" أخيرا وتمزيق خطاب ترامب... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

فلامنكو ليس مجرد رقصة، إنه أسلوب وطريقة حياة وعالم كامل من الفن والموضة، والمعبر دائما عن العاطفة والجمال الملهم. هذا هو بالضبط ما أوصله عرض أزياء الفلامنكو السنوي الدولي لحضوره، الذي أقيم في العاصمة الأندلسية إشبيلية.