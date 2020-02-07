"البريكست" أخيرا وتمزيق خطاب ترامب... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ خروج بريطانيا، أخيرا، من الاتحاد الأوروبي، مظاهرات غاضبة تعم مختلف مدن العالم احتجاجا على إعلان "صفقة القرن"، والعالم لا يزال يصارع أزمة انتشار فيروس "كورونا"...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
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