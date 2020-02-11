السفر والترفيه...الأماكن التي يستهين بها السياح ومنها عربية

للسنة الثانية على التوالي، لم يكن هناك مضيف لحفل توزيع جوائز "أوسكار". الفائزون والمرشحون السابقون، فضلاً عن مشاهير هوليود، أخذوا على عاتقهم هذه المهمة للإعلان عن قائمة النجوم التي اختارتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية. تم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام خلال حفل أقيم في مسرح دولبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 9 فبراير/ شباط.