السفر والترفيه...الأماكن التي يستهين بها السياح ومنها عربية

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نشر موقع "ترافيل آند ليجر" للترفيه والسفر، قائمة بوجهات السفر "ليست ساخنة"، التي تستحق الانتباه من قبل المسافرين والسياح، ولكنه لم يتم تطويرها وتزويدها بما يجب.
وتضمنت القائمة عدة أماكن منها عربية: مدينة الدخلة المغربية، يمكن أن تجذب السياح بكثبانها الرملية والشواطئ الواسعة مع العديد من المطاعم بالمأكولات البحرية الطازجة. وفي السودان، يمكن الاسترخاء على الشواطئ الرملية في جزيرة سولاويسي، وزيارة غابات الخيزران وحقول الأرز.
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