الأعمال المتأهلة لنهائي جائزة "سوني" للتصوير المحترف 2020

قدم المشاركون في المسابقة أكثر من 345 ألف عمل فوتوغرافي ، من 203 أقاليم مختلفة، عبر المسابقات الأربع لجوائز عام 2020. دخلت أكثر من 135 ألف عمل فوتوغرافي في الفئات العشرة لمسابقة التصوير الاحترافي لـ"سوني" - وهو أعلى عدد من المشاركات حتى الآن. كما تم إضافة فئة جديدة "البيئة" في هذا العام تقديراً للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في كل من التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي.