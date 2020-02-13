احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية

يقام تحدي "نزاري تو تشالينج" لركوب الأمواج في مدينة الناصرة البرتغالية المطلة على المحيط الأطلسي. وسر اختيارها يكمن في الأخدود البحري الهائل تحتها بعمق 5 كيلومترات. وبالتالي، فإن التجاويف التي تحدثها الأمواج تنطوي على نفسها أمام المدينة القديمة مكوّنة بذلك أكبر الأمواج العاتية في العالم.، فتجذب أفضل راكبي أمواج من جميع أنحاء العالم.

قدّر ارتفاع الأمواج حوالي 13.7 متر، يوم الثلاثاء الماضي، حيث نتج عن العواصف، التي ضربت أوروبا في المحيط، تضخم في الأمواج، مما شكّل ظروفا "استثنائية" للمنافسة.

فاز متنافس من هاواي، كاي ليني، بجائزة "رجل موجة اليوم" - صاحب الموجة العملاقة المتجهة نحو الصخور الخطرة، بينما فــازت الفرنسية، جوستين دوبون، بجائزة "امرأة موجة اليوم"، حيث نجحت في اجتياز مسار ضخم وخطر.