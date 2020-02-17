اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية

قدم المشاركون في المسابقة أكثر من 345000 عمل فوتوغرافي، من 203 أقاليم مختلفة، عبر المسابقات الأربع لجوائز عام 2020. دخلت أكثر من 135000 عمل فوتوغرافي في الفئات العشرة لمسابقة التصوير الاحترافي لـ"سوني" - وهو أعلى عدد من المشاركات حتى الآن. كما تم إضافة فئة جديدة "البيئة" في هذا العام تقديراً للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في كل من التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي.