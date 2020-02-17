اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة مختارة من افتتاح مهرجان البندقية في مدينة الأقنعة!
افتتح العرض المسرحي على طول ساحل قناة كاناريجيو "كرنفال فينيسيا" (مهرجان البندقية) التقليدي، الذي سيستمر من 8 إلى 25 فبراير/ شباط.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة مختارة من افتتاح مهرجان البندقية في مدينة الأقنعة!
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.
يحتفل العالم اليوم، 14 فبراير/ شباط، بيوم "فالنتاين" (عيد الحب أو العشاق)، ولكن كيف بدت التحضيرات له وكيف ظهر الأشخاص في هذا اليوم؟ في ظل انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العديد من بلدان العالم.
يقام تحدي "نزاري تو تشالينج" لركوب الأمواج في مدينة الناصرة البرتغالية المطلة على المحيط الأطلسي. وسر اختيارها يكمن في الأخدود البحري الهائل تحتها بعمق 5 كيلومترات. وبالتالي، فإن التجاويف التي تحدثها الأمواج تنطوي على نفسها أمام المدينة القديمة مكوّنة بذلك أكبر الأمواج العاتية في العالم.، فتجذب أفضل راكبي أمواج من جميع أنحاء العالم.
قدم المشاركون في المسابقة أكثر من 345000 عمل فوتوغرافي، من 203 أقاليم مختلفة، عبر المسابقات الأربع لجوائز عام 2020. دخلت أكثر من 135000 عمل فوتوغرافي في الفئات العشرة لمسابقة التصوير الاحترافي لـ"سوني" - وهو أعلى عدد من المشاركات حتى الآن. كما تم إضافة فئة جديدة "البيئة" في هذا العام تقديراً للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في كل من التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي.
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