إحياء جداريات بومبي الأسطورية

افتتاح أثري جديد سيسعد زوار بومبي الأسطورية في إيطاليا، هذا العام، بعد انتهاء علماء آثار من ترميم منازل أثرية قديمة: "منزل البستان"، و"منزل العشاق" في المجمع الأثري فيا ديل أبوندانازا.

كانت الرسومات واللوحات التي تصور الحدائق شائعة جدًا في بومبي، ولكنها دائمًا كانت مخصصة فقط في غرف استقبال الضيوف وترفيههم؛ إلا أن هذه المنازل فاجأت علماء الآثار بوجود اللوحات في باقي غرف المنزل والغرف الخاصة. من المتوقع افتتاح أبواب المنازل هذه أمام الحضور خلال شهر فبراير الجاري.

تجدون في ألبوم "سبوتنيك" صور مختارة من أعمال الترميم في بومبي...