تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"

افتتاح أثري جديد سيسعد زوار بومبي الأسطورية في إيطاليا، هذا العام، بعد انتهاء علماء آثار من ترميم منازل أثرية قديمة: "منزل البستان"، و"منزل العشاق" في المجمع الأثري فيا ديل أبوندانازا.