تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" معرض لطائرات "الحرب الوطنية العظمى" التي لها تاريخ بطولي، وساهمت في تغيير مجرى الحرب (1941-1945).
افتتح معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى" في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو بضواحي موسكو. حيث تم تجميع أبرز الطائرات التي شاركت في الخطوط الأمامية في جبهات الحرب مع العدو، ألمانيا النازية.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" معرض لطائرات "الحرب الوطنية العظمى" التي لها تاريخ بطولي، وساهمت في تغيير مجرى الحرب (1941-1945).
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