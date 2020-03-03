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    الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020

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    • صورة بعنوان صائدة النسور الشابة في كازاخستان، للمصور كياو بو بو هان من ميانمار، الحائزة على الجائزة الوطنية (لميانمار) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان عالم لحظي في آيسلندا، للمصور سوتي يانغ من الصين، الحائزة على الجائزة الوطنية (الصين) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان ضع الساقين بعيدا في محمية أونغوما الطبيعية في ناميبيا، للمصور ماركوس ويستبرغ من السويد، الحائزة على الجائزة الوطنية (السويد) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان أفعى وسط الخريف في لاتفيا، للمصور أرفيدس بارانوفس من لاتفيا، الحائزة على الجائزة الوطنية (لاتفيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان فراغ في لاتفيا، للمصور إراكليس كوجميتروس من اليونان، الحائزة على الجائزة الوطنية (اليونان) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان حركة الفرس في السعودية، للمصور عباس الخميس من السعودية، الحائزة على الجائزة الوطنية (السعودية) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان الملاهي في ألمانيا، للمصور وولف غانغ من ألمانيا، الحائزة على الجائزة الوطنية (ألمانيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان تجفيف الشاي في فيتنام، للمصور تران توان من فيتنام، الحائزة على الجائزة الوطنية (فيتنام) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان جبل إلبروس في روسيا، للمصور سيرغي سافينكو من روسيا، الحائزة على الجائزة الوطنية (روسيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان النظرة، للمصورة كريستينا تاميك من إستونيا، الحائزة على الجائزة الوطنية (إستونيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان يوم أحمر في بحيرة كواغوتشيغو باليابان، للمصور كيتهاورن خورذاورنونغ من تايلاند، الحائزة على الجائزة الوطنية (تايلاند) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان ضوء الظل والحرس في بدليس بتركيا، للمصور ف. ديليك أويار من تركيا، الحائزة على الجائزة الوطنية (تركيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان منزل جليدي متنقل في القارة القطبية الجنوبية، للمصور غريغ لوكيور من فرنسا، الحائزة على الجائزة الوطنية (فرنسا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان قرد متسائل في حديقة إندونيسية، للمصور جان سيمون من التشيك، الحائزة على الجائزة الوطنية (التشيك) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة للمصور تورو ليجيما من اليابان، الحائزة على الجائزة الوطنية (اليابان) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان دبي للمصور أنطونيو بيرناردينو كويلو، الحائزة على الجائزة الوطنية (البرتغال) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان ماجا في زي تقليدي في صربيا، للمصور يلينا يانكوفيتش، الحائزة على الجائزة الوطنية (صربيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان فوق البحر، للمصور روبيرتو كورينالديسي، الحائزة على الجائزة الوطنية (إيطاليا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان لعبة ظلال في لشبونة بالبرتغال، للمصور جاسيك باتورا، الحائزة على الجائزة الوطنية (بولندا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان الوقوف على حافة ساحل بحر البلطيق، للمصور أندريوس ألكسندرافيتشيوس، الحائزة على الجائزة الوطنية (بولندا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    • صورة بعنوان ثنائي في جزر سالتي في أيرلندا، للمصور خوسيه لويز رويز جيمينيز، الحائزة على الجائزة الوطنية (إسبانيا) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    صورة بعنوان "صائدة النسور الشابة في كازاخستان"، للمصور كياو بو بو هان من ميانمار، الحائزة على الجائزة الوطنية (لميانمار) في المسابقة العالمية "سوني" للتصوير لعام 2020
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    تم الإعلان عن الصور التي فازت بالجوائز الوطنية في المسابقة العالمية "سوني" للتصوير لعام 2020.

    مبادرة أنشأها برنامج الجوائز الوطنية والمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية من 63 دولة حول أنحاء العالم.

    ضمن نطاق البرنامج، يتم مكافأة مصور من كل بلد على عمله المميز ومنحه الفرصة لمشاركة عمله مع الجمهور في معرض جوائز التصوير العالمية لعام 2020، الذي سيقام في مبنى سومرست هاوس في لندن بين 17 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار.

    قدم أكثر من 345 ألف صورة لمسابقة جوائز سوني للتصوير لعام 2020، وبأعلى مشاركة حتى الآن، ضمت أكثر من 190 ألف عمل في المسابقة المفتوحة، حيث تم اختيار الفائز بالجائزة الوطنية.

    ترون أعمال المصورين التي نالت الجوائز الوطنية في المسابقة في معرض "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سوني, شركة سوني, تصوير
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