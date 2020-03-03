الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020

تم الإعلان عن الصور التي فازت بالجوائز الوطنية في المسابقة العالمية "سوني" للتصوير لعام 2020.

مبادرة أنشأها برنامج الجوائز الوطنية والمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية من 63 دولة حول أنحاء العالم.

ضمن نطاق البرنامج، يتم مكافأة مصور من كل بلد على عمله المميز ومنحه الفرصة لمشاركة عمله مع الجمهور في معرض جوائز التصوير العالمية لعام 2020، الذي سيقام في مبنى سومرست هاوس في لندن بين 17 أبريل/ نيسان و4 مايو/ أيار.

قدم أكثر من 345 ألف صورة لمسابقة جوائز سوني للتصوير لعام 2020، وبأعلى مشاركة حتى الآن، ضمت أكثر من 190 ألف عمل في المسابقة المفتوحة، حيث تم اختيار الفائز بالجائزة الوطنية.

ترون أعمال المصورين التي نالت الجوائز الوطنية في المسابقة في معرض "سبوتنيك"...