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    "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا

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    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • إحدى المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • إحدى المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • إحدى المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • إحدى المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    المشاركات في مسابقة الجمال "الماكياج العسكري" للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
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    انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، مسابقة الجمال "الماكياج العسكري"، وهي مسابقة تهدف لإظهار ليس فقط جمال الجنديات وإنما مهاراتهن العسكرية أيضا .

    شاركت في مسابقة الجمال 50 عسكرية روسية من مختلف أنحاء روسيا وسوف يتنافسن على اللقب قبيل 8 مارس/ آذار.

    يجب على المتنافسات إظهار مهاراتهن في المناروات التكتيكية والتدريبات البدنية، حيث ستقوم الفتيات في إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف والتغلب على حاجز الهجوم العسكري، إلى جانب المسابقات في استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة، وفي مسابقات في مجال الحماية من الإشعاع والهجوم الكيميائي والبيولوجي.

    كما سيتوجب عليهن إبداء ذكاءهن وتقديم إبداعهن في مجال الطهي.

    تقام المسابقة في مركز للتدريب التابع لقوات الاتصالات الصاروخية في بيريسلافل زاليسكي الروسية.

    الكلمات الدلالية:
    الجيش الروسي, حياة روسيا, روسيا
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