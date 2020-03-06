تسجيل
14:44 GMT06 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    صور

    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • وضع المهاجرين في معبر بازاركول الحدودي، حيث استخدمت الشرطة اليونانية غاز مسيلا للدموع ليتراجعوا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020
    • أهالي كراسنويارسك الروسية أثناء فعالية لتسجيل رقما قياسيا لأكبر حمام جماعي بارد، 29 فبراير 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • فتاتان تضحكان وتسيران في أحد شوارع جورجيا تاون، غيانا 1 مارس 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد عناصر الحرس الثوري لقوات الإنزال الجوي التابعة لفوج كوتوزوف رقم 104، من فوج اللواء الأحمر التابع للفرقة 76 المحمولة جواً،1 مارس 2020
    • مهرجان السرعة ميل بايكال 2020 في أولان أودي، روسيا
    • مهرجان الزهور لاتمار هولي في قرية بارسانا، الهند 4 مارس 2020
    • جنود من كوريا الجنوبية يرتدون أزياء واقية خاصة خلال تنفيذ اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوريا الجنوبية، 29 فبراير 2020
    • المشاركون في عيد بيريكاوبا في جورجيا. ويقابل هذا العيد عيد ماسلينيتسا (أسبوع المرافع) في روسيا.
    • الشرطة والحرس المدني خلال مظاهرة للمطالبة برفع الأجور في مدريد، 3 مارس 2020
    • كلاب هاسكي السيبيرية من فريق رويف روتشي في حديقة للنباتات والحيوانات، بعد سباق طوله 10 كيلومترات استعدادًا لمنافسات التزلج في إقليم كراسنويارسك الروسي، 4 مارس 2020
    • ثنائي يرتدي أقنعة في إطار اجراءات الحد من الإصابة بفيروس كورونا في سيئول، كوريا الجنوبية 1 مارس 2020
    • رجال الشرطة والمرور يهنئون النساء عشية يوم المرأة العالمي في كراسنودار الروسية، 5 مارس 2020
    • الروسيان يليزافيتا شانايفا وديفيد ناريجني خلال دورة تدريبية قبل بطولة العالم للتزحلق على الجليد للناشئين لعام 2020 في تالين، إستونيا 3 مارس 2020
    • احتجاجات ضد الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا في سانتياغو، 28 فبراير 2020
    • عضوان من نوادي السباحة الشتوية والتصلّب يركضان في إطار فعاليات الاحتفال بعيد ماسلينيتسا (أسبوع المرافع) بالقرب من مستنقع المائي للحي السكني في جنوب غرب نوفوسيبيرسك الروسية، 1 مارس 2020
    • الرئيس دونالد ترامب يقبل علم الولايات المتحدة بعد إلقاء كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في قاعة هاربور الوطنية، في أوكسون هيل، الولايات المتحدة 29 فبراير 2020
    • حي سراقب بمحافظة إدلب بعد تحريره من قبل قوات الجيش العربي السوري، سوريا، 29 فبراير 2020
    • رجلان يتفقدان منزلا دمره إعصار في ولاية تينيسي، الولايات المتحدة 3 مارس 2020
    • امرأة تبعد الخفافيش بواسطة آلة صوتية عن برج كهرباء في ميانمار 1 مارس 2020
    • اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في كونسيبسيون، تشيلي 2 مارس 2020
    • مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020
    • رجال الانقاذ يبحثون عن ضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة في مدينة غوارويا الساحلية في البرازيل، 3 مارس 2020
    • مهرجان الصيد على الجليد بودوجسكيه ناليمي في كاريليا الروسية، 29 فبراير 2020
    • أنصار الرئيس المنتخب لأوروغواي لويس البرتو لا كاليي بو ينتظرون وصوله إلى مراسم أداء اليمين في مونتيفيديو، أوروغواي 1 مارس 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم اليابانية ساتوشي كوندو لمجموعة خريف/ شتاء 2020/ 2021، لدار الأزياء إيشي مياكي (Issey Miyake)، في إطار أسبوع الموضة في باريس، 1 مارس 2020
    • ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا، 3 مارس 2020
    • ممثلون يرتدون زي الأوز في إطار الاحتفالات بمهرجان ماسلينيتسا (أسبوع المرافع) في سوزدال الروسية، 29 فبراير 2020
    • موظفة في مجمع الدفيئة البيت الأخضر أثناء العمل، جمهورية أديغيا 3 مارس 2020
    © Sputnik . Burcu Okutan
    وضع المهاجرين في معبر بازاركول الحدودي، حيث استخدمت الشرطة اليونانية غاز مسيلا للدموع ليتراجعوا، الحدود التركية اليونانية، 29 فبراير 2020
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104478/60/1044786087.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202003061044786514-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ شهد الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار احتفالات بعيد "أسبوع المرافع" وبدء الصيام الكبير، واستمرار مكافحة فيروس "كورونا" في العديد من دول العالم بما فيها العربية، وتصاعد التوتر بين سوريا وتركيا في الآونة الأخيرة...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    وكالة سبوتنيك, وكالة سبوتنيك, سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • صورة للمصور كونستانتين تشالابوف من روسيا، التقطت بواسطة هاتف آيفون 11 برو، الفائزة في مسابقة تحدي المجتمع: وضع التصوير الليلي من شركة آبل
      Last update: GMT 13:53 05.03.2020
      GMT 13:53 05.03.2020

      الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون 11

      شارك مستخدمو هواتف "آيفون" (iPhone) من جميع أنحاء العالم في مسابقة التصوير (صورة بواسطة آيفون في وضع التصوير الليلي)، حيث أرسلوا العديد من الصورالرائعة التي التقطت بواسطة آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

      6
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
      Last update: GMT 10:24 04.03.2020
      GMT 10:24 04.03.2020

      "الماكياج العسكري"... مسابقة جمال بين عسكريات روسيا

      انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، مسابقة الجمال "الماكياج العسكري"، وهي مسابقة تهدف لإظهار ليس فقط جمال الجنديات وإنما مهاراتهن العسكرية أيضا .

      15
    • صورة بعنوان حركة الفرس في السعودية، للمصور عباس الخميس من السعودية، الحائزة على الجائزة الوطنية (السعودية) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
      Last update: GMT 14:29 03.03.2020
      GMT 14:29 03.03.2020

      الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020

      تم الإعلان عن الصور التي فازت بالجوائز الوطنية في المسابقة العالمية "سوني" للتصوير لعام 2020.

      21
    • الفنان الفرنسي السويسري سايبي (Saype) خلال عرضه لأعماله الفنية فن الأرض في بوركينا فاسو، 1 مارس 2020
      Last update: GMT 11:22 03.03.2020
      GMT 11:22 03.03.2020

      فن الأرض... جداريات مذهلة من نوع آخر

      هذه الأعمال الفنية تقام للمرة الخامسة ضمن المشروع العالمي "ما وراء الجدران" (Beyond Walls)، الذي أقيم في عدة مدن في أنحاء العالم، وهذه الأعمال نعرضها من بوركينا فاسو في غرب أفريقيا.

      8
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك