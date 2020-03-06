أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ شهد الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار احتفالات بعيد "أسبوع المرافع" وبدء الصيام الكبير، واستمرار مكافحة فيروس "كورونا" في العديد من دول العالم بما فيها العربية، وتصاعد التوتر بين سوريا وتركيا في الآونة الأخيرة...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...