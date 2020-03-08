العيون التي لا يعرف النوم إليها سبيلا... كل عام وأنتن بخير

يحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة.

وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتحتفل روسيا بيوم المرأة العالمي، ويعتبر 8 مارس/ آذار عطلة رسمية في أنحاء البلاد.

ويعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" صور النساء الروسيات الساهرات، اللواتي يعملن بجد في هذا اليوم من أجل حماية الوطن والديار.