كيف تبدو "مدن كورونا" من الفضاء

حشد كبير حول الكعبة في مدينة مكة، المملكة العربية السعودية، قبل ظهور فيروس كورونا في 14 فبراير/ شباط 2020، ونفي المكان في صورة أخرى بعد الإعلان عن تفشي فيروس "كورونا" في 3 مارس/ 2020 2020.