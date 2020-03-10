كيف تبدو "مدن كورونا" من الفضاء

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أظهرت الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار" لتطوير تكنولوجيا الفضاء (Maxar)، صوراً لمدن في مختلف بقاع الأرض التي أصبحت خالية تقريباً من البشر بعد انتشار فيروس "كورونا".
مواقع الحج المهجورة والمستشفيات الجديدة والطرق السريعة والساحات الشعبية الفارغة ومحطات القطار والمطارات "المتوقفة" - كلها تحت تأثير الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، التي أصبحت ملموسة على أرض الواقع وترى حتى من الفضاء.
وتظهر صور المقارنة من الأقمار الصناعية الصادرة عن شركة "ماكسار" مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" في كل من الصين واليابان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وإيران.
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