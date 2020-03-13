أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ ينفرد الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار بتداعيات فشل التوصل لاتفاق "أوبك+" وانهيار أسعار النفط في العالم، وانطلاق مهرجانات لتوديع فصل الشتاء واستقبال الربيع في روسيا، واستمرار تزايد عدد المصابين بفيروس "كورونا" وارتفاع الوفيات في العديد من دول العالم بما فيها العربية وتأجيل العديد من الفعاليات الرياضية بسبب تفشي الفيروس،... هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...