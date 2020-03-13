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10:38 GMT13 مارس/ آذار 2020
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    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • منكين لعرض أزياء في قناع واقٍ في نافذة متجر في تبليسي، جورجيا 6 مارس 2020
    • اشتباكات بين المهاجرين والشرطة اليونانية على الحدود بين تركيا واليونان، 7 مارس 2020
    • ركاب أثناء افتتاح خط السكة الحديدية بين شبه جزيرة القرم وكراسنودارسكي كراي، واطلاق أول قطار مريح من طراز РА2 من كيرتش إلى أنابا، روسيا 7 مارس 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي، موسكو، روسيا 10 مارس 2020
    • عرض ناري في إطار مهرجان يالطا - مدينة 8 مارس، روسيا 8 مارس 2020
    • الاحتفال بعيد الهولي في الله آباد، الهند 10 مارس 2020
    • قط لامبكين في معرض كاتسبورغ الدولي للكلاب في مركز كروكوس إكسبو للعروض في كراسنوغورسك الروسية، 7 مارس 2020
    • عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    • بروفة لمراسم إضاءة الشعلة الأولمبية طوكيو 2020، اليونان11 مارس 2020
    • موظفون يقومون بتطهير قصر طولمة باغجة في اسطنبول، تركيا 11 مارس 2020
    • راعٍ يركب حمارا حقل على خلفية حقل نفط في سوريا على الحدود مع تركيا، 11 مارس 2020
    • في انتظار الزبائن في ورشة لتصليح الدراجات النارية في جاكرتا، 11 مارس 2020
    • مرآب القوارب على شاطئ بحيرة أونيجا في إقليم منطقة بودوزكي في جمهورية كاريليا الروسية
    • ااروسيتان الفائزاتان في فئة التزلج الفردي للنساء في بطولة العالم للناشئين في مدينة تالين خلال حفل توزيع الجوائز (من اليسار إلى اليمين): داريا أوساتشيوفا - الميدالية الفضية، وكاميلا فالييفا - الميدالية الذهبية، 7 مارس 2020
    • طائرة على خلفية بدر عملاق في مطار فرانكفورت، ألمانيا 9 مارس 2020
    • المشاركات في سباق الركض النسائي في كراسنودار الروسية، 8 مارس 2020
    • المشاركات في مسيرة يرتدين زي ماريان، في إطار فعالية احتجاجية ضد الحمل البديل (تأجير الرحم) وتقنيات التناسل المساعدة، أمام الجمعية الوطنية في باريس، فرنسا 8 مارس 2020
    • اشتباكات بين متظاهرين معارضين والشرطة في كراكاس، فنزويلا 10 مارس 2020
    • حيوانات الرنة الشمالية في مزرعة تندرا للإنتاج التعاوني في منطقة مورمانسك الروسية، 10 مارس 2020
    • مشاركون في مهرجان يالطا - مدينة 8 مارس، روسيا 8 مارس 2020
    • مهاجرون قبالة الساحل في البحر الأبيض المتوسط، ينتظرون السماح بالنزول من قارب إنقاذ في ميناء ملقة جنوب إسبانيا، 7 مارس 2020
    • مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس)
    • نازحون سوريون في قرية كفر-لوسين في محافظة إدلب، سوريا 10 مارس 2020
    • مشاركة في مهرجان هولي في مومباي، الهند 10 مارس 2020
    • المشاركات في سباق الجمال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مينسك، بيلاروسيا 8 مارس 2020
    • عواقب حريق في أحياء دكا الفقيرة ببنغلاديش، 11 مارس 2020
    • إحدى المشاركات في فعالية احتفالية بمناسبة عيد المرأة العالمي في روستوف على الدون، روسيا 8 مارس 2020
    • المشاركون في مسابقات الهواة وداع فصل الشتاء الروسي في إقليم كراسنويارسك الروسي، 7 مارس 2020
    • انتشار فيروس كورونا - نوفارا، إيطاليا 11 مارس 2020
    © Sputnik . Stringer
    منكين لعرض أزياء في قناع واقٍ في نافذة متجر في تبليسي، جورجيا 6 مارس 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ ينفرد الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار بتداعيات فشل التوصل لاتفاق "أوبك+" وانهيار أسعار النفط في العالم، وانطلاق مهرجانات لتوديع فصل الشتاء واستقبال الربيع في روسيا، واستمرار تزايد عدد المصابين بفيروس "كورونا" وارتفاع الوفيات في العديد من دول العالم بما فيها العربية وتأجيل العديد من الفعاليات الرياضية بسبب تفشي الفيروس،... هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
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