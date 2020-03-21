كيف أثر "كورونا" على حياة العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ يشهد الأسبوع الثالث من شهر مارس/ آذار استمرار انهيار أسعار النفط في العالم، ومواصلة دول العالم في مكافحة الجائحة- فيروس "كورونا" وانضمام المزيد من دول العالم إلى الحجر الصحي... هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...