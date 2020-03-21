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12:28 GMT21 مارس/ آذار 2020
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    كيف أثر "كورونا" على حياة العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • ترك الفلفل الأحمر الحار ليجف على ضفاف نهر جومنا في بنغلادش، 17 مارس 2020.
    • بعد تعليق عروض التانغو ودروس الرقص، تقام تجمعات التانغو التقليدية في مطعم فارغ تقريبا، لمدة 15 يومًا على الأقل لمنع انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) ، في بوينس آيرس في الأرجنتين 16 مارس 2020.
    • منظر يظهر شفافية المياه في البندقية الإيطالية مع تفشي الفيروس التاجي الجديد كورونا وتعميم الحجر الصحي في البلاد، 17 مارس 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء إطلاعهم على عمل مركز المعلومات لرصد الوضع مع الفيروس التاجي الجديد كورونا في موسكو، 17 مارس 2020
    • أشخاص يقفون في محطة النقل العام أثناء تساقط الثلوج في بودولسك الروسية، 14 ملرس 2020.
    • الناس يلعبون كرة القدم على شاطئ ديابو بعد أن أعلنت السلطات عن اجراءات احترازية بشأن تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في ريو دي جانيرو، البرازيل، 16 مارس 2020.
    • رست المئات من القوارب في مرسى إليوت باي أثناء تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، 16 مارس 2020.
    • أعضاء من الصليب الأحمر يخرجون جثة من ركام المنزل، بعد أن دمره انفجار غاز وأدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل، في العاصمة التجارية لنيجيريا لاغوس ودمرت حوالي 50 مبنى في 15 مارس 2020.
    • تعقيم مترو سفيبلوفو في موسكو، 17 مارس 2020
    • منظر جوي يظهر مسار مسار القدرة للدرّاجات الهوائية فارغًا في إمارة دبي الإماراتيى في 18 مارس 2020.
    • فلسطيني يركب عربة يجرها الحمار تنقل سيارة قديمة إلى ساحة للخردة، في مدينة غزة، 15 مارس، 2020.
    • المشاركون في مسيرة احتجاجية الحجر الصحي لرادا (للبرلمان الأوكراني) أمام البرلمان في كييف، مطالبين بإغلاق الجلسات العامة لمنع اعتماد قوانين بشأن بيع الأراضي، وكذلك الوضع الخاص في دونباس 17 مارس 2020.
    • المشاركات في مسابقة اللياقة البدنية في إطار بطولة نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام في شكالوف في نوفوسيبيرسك الروسية، مارس 14 مارس 2020
    • ركاب يمسكون بالقطار ركاب مكتظ في سويتو، جنوب أفريقيا، 16 مارس 2020.
    • الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ووزير الصحة لويز إنريكي مانديتاس، يرتديان أقنعة واقية، ويعقمان أيديهما خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اجراءات احترازية للحد من انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) في البرازيل، البرازيل، 18 مارس 2020.
    • راقصة باليه الأمريكية آشلي مونتاج من نيويورك ترتدي قناع واقي ضد هجوم غازي، بينما ترقص في تايمز سكوير مع استمرار تفشي مرض التاجي (COVID-19) في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة ، 18 مارس 2020
    • بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020
    • فتاة من مجموعة وايو العرقية تسير على خلفية عربة مدرعة تابعة للجيش الكولومبي خلال مناورة في منطقة تريس بوكاس، شمال كولومبيا، على الحدود مع فنزويلا، في 13 مارس 2020.
    • أضاء تمثال المسيح الفادي بألوان الكرة الأرضية المصابة بمرض فيروس كورونا (COVID-19) في ريو دي جانيرو، البرازيل، 18 مارس 2020.
    • احتفالات بعيد القديس باتريك على شريط مغلق في 17 مارس 2020 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. أمرت ست مقاطعات في منطقة خليج سان فرانسيسكو السكان بالتزام منازلهم في محاولة للحد من التفاعل الاجتماعي وانتشار الفيروس التاجي (COVID-19).
    • يحاول الصيادون صيد الأسماك خلال المباراة النهائية لمهرجان أرغونغو للصيد والثقافة الذي تم إحياؤه في مدينة أرغونغو، ولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا، في 14 مارس 2020.
    • حافلة في قناع وقائي في وسط كييف، أوكرانيا 18 مارس 2020
    • فتيات في صالون تجميل.
    • المشاركات في مسابقة اللياقة البدنية قبل الخروج على المنصة في إطار بطولة نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام الروسية
    • صورة لدمية على الرصيف في اليوم السادس من إغلاق غير مسبوق في جميع أنحاء إيطاليا، في إطار الحجر الصحي الذي فرض لإبطاء تفشي الفيروس التاجي كورونا، تورينو، إيطاليا 15 مارس 2020.
    • يشارك سكان يلمال في سباقات مزلقة الرنة في احتفال يوم حيوان الرنة في حي بلدة كراسنوسيلكوبسكي، روسيا 14 مارس 2020
    • امرأة تسير في إحدى أروقة موسكو، روسيا 13 مارس 2020
    © AFP 2020 / Munir Uz Zaman
    ترك الفلفل الأحمر الحار ليجف على ضفاف نهر جومنا في بنغلادش، 17 مارس 2020.
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ يشهد الأسبوع الثالث من شهر مارس/ آذار استمرار انهيار أسعار النفط في العالم، ومواصلة دول العالم في مكافحة الجائحة- فيروس "كورونا" وانضمام المزيد من دول العالم إلى الحجر الصحي... هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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