كيف أثر "كورونا" على حياة العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/67/1044916711_0:240:2978:1914_1200x675_80_0_0_28def932907c8ac6a421fb51ebb87b05.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202003211044916716/
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة المنصرمة.
إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ يشهد الأسبوع الثالث من شهر مارس/ آذار استمرار انهيار أسعار النفط في العالم، ومواصلة دول العالم في مكافحة الجائحة- فيروس "كورونا" وانضمام المزيد من دول العالم إلى الحجر الصحي... هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)