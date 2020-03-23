"كل شيء سيكون على ما يرام"...توجه الغرافيتي الكوروني الجديد

لم يبق الفيروس التاجي "كورونا"الجديد أحدا غير مبال أمام ما يجري في العالم. وحتى فنانو الشوارع تركوا بصماتهم الإبداعية على جدران المباني في مختلف أنحاء العالم.

مع فجر العام الجديد، وللشهر الثالث على التوالي، انتشر فيروس "كورونا" في الكثبر من مدن العالم. يحاول الناس التعامل مع الوباء بشتى الطرق: البعض يركض في ذعر لشراء الطعام والمستلزمات الأساسية، بينما آخرون يعتقدون أن التحديات الهزلية المختلفة ستساعد في تخطي الأزمة والتغلب على الأوقات الصعبة.

حتى أن تقشي الوباء أثر على المظهر الخارجي للعديد من المدن الكبرى. في وقت سابق، كان فنانو الشارع يعبرون عن القضايا السياسية والاجتماعية، فإن الموضوع الرئيسي اليوم لفن الشارع - هو "كورونا".

مما لا شك فيه، سيأخذ وباء "كوفيد-19" مكانه الخاص في تاريخ العالم الحديث.