متحديا "كورونا"... بوتين يزور مستشفى للمصابين بـ"كوفيد-19"

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

وقال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير. لأنه من الضروري- أنا أعرف ذلك بنفسي- من الضروري أن تكون قادرًا على تنظيم العمل. وأنتم نجحتم. هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".

كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" في روسيا.