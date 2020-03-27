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12:01 GMT27 مارس/ آذار 2020
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    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • متطوع يقوم بتطهير متجر في حي البياع في بغداد كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي COVID-19، 21 مارس 2020
    • جارات يتحدثن عن بعد على شرفاتهن في برشلونة بعد فرض الحجر الصحي وحظر التجول، إسبانيا 25 مارس 2020
    • شاطئ مهجور في منتجع في ويندلي كي، 22 مارس 2020 ، على خلفية تفشي فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
    • السيارات المتضررة والمبنى المتضرر جزئيًا بعد زلزال قوي ضرب مدينة زغرب، كرواتيا 22 مارس 2020
    • البغال تحمل أسطوانات غاز فارغة على طول مسار الطريق الجبلي خلال اليوم الأول من الحجر الصحي، الذي تفرضه الحكومة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا، بالقرب من نامتشي بازار، في منطقة إيفرست في 24 مارس 2020
    • الجيش الروسي - مروحية كا- 52 (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020
    • رجل وامرأة يرتديان أقنعة غاز يحتضنان على نافذتهما خلال فعالية التصفيق في الساعة الثامنة يوميا، لدعم العاملين في المجال الطبي، في مدينة الريفييرا الفرنسية في نيس، في 24 مارس 2020
    • التقطت الصورة في 23 مارس 2020 ، الموظفون يتناولون الطعام أثناء استراحة الغداء في مصنع للسيارات Dongfeng Honda في مدينة ووهان، وسط الصين. - يُسمح الآن لأهالي المنطقة (بؤرة تفشي كورونا) في وسط الصين، لأول مرة بالعودة إلى العمل وإعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث تعود بعض الأمور الطبيعية ببطء بعد فرض الحجر الصحي المتشدد لمدة شهرين.
    • رجل يسير في زقاق من أشجار التفاح المغطاة بالجليد في بستان التفاح خارج قرية ميلوسلافوف-ألزبيتين دفور بالقرب من براتيسلافا في سلوفاكيا، 25 مارس 2020
    • ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بعد أن تم حظر الأنشطة الخارجية كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في ميديلين، كولومبيا في 24 مارس 2020
    • مشرد يسير أمام محل مغلق وسط مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد أن أصدرت حكومة المدينة قرارًا بإغلاق المتاجر ومواقف السيارات كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كوروناالجديد في 24 مارس 2020
    • موقع بناء مستشفى الأمراض المعدية في تيناو في ضواحي موسكو، لاحتواء مرضى كورونا 24 مارس 2020
    • رجل يركب عربة محملة بأحذية مستعملة للبيع على طول شارع في بنوم بنه، كمبوديا في 24 مارس 2020
    • موظف يرتدي قناعا واقيا أثناء تعقيم مترو في أديس أبابا، إثيوبيا 20 مارس 2020
    • المها الأبيض في مرعى بالقرب من دبي، الإمارات العربية المتحدة 25  مارس 2020
    • فتاة أثناء درس للباليه في المنزل في إطار التباعد الاجتماعي، أثناء تفشي كورونا في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة ، 25 مارس 2020
    • امرأة ترتدي القناع الواقي تتنزه مع خنزيرها المسمى ديور، بعد فرض الحجر الصحي مع تفشي فيروس كورونا في منطقة تيستاشيو بروما، إيطاليا 21 مارس 2020
    • أثناء تركيب نصب تذكاري المجدد للمارشال غيورغي جوكوف في ساحة مانيجنايا في موسكو. النصب السابق كان للنحات فياتشيسلاف كليكوف، والمهندس المعماري يوري غريغورييف، أقيم في 8 مايو 1995 - تكريما للاحتفال بالذكرى الخمسين للنصر في الحرب العالمية الثانية.
    • يعود الناس في حافلة مزدحمة إلى مدنهم وقراهم قبل بدء تنفيذ حظر التجول من قبل حكومة ولاية البنغال الغربية للحد من انتشار كوفيد-١٩ (كورونا)، في كلكتا، الهند 23 مارس 2020
    • غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    • طفل في حي سيداد دي ديوس الفقير، أثناء تفشي فيروس كورونا في ريو دي جانيرو، البرازيل ، 22 مارس 2020
    • امرأة ترتدي قناع واقي تلتقط صورة لأزهار الكرز في حديقة بكين للحيوانات، بعد أن أعادت فتح المناطق الشكوفة أمام الجمهور، بعد حجر صحي في بكين، على خلفية تفشي الفيروس التاجي كورونا في الصين، 24 مارس 2020
    • أشخاص يرتدون أقنعة طبيب الطاعون في لفيف وسط تفشي مرض فيروس التاجي كورونا، أوكرانيا 22 مارس 2020
    • يشارك راكب الأمواج وهو يرتدي زي واقي لإظهار دعمه للأشخاص الذين يناضلون ضد انتشار مرض فيروس كورونا التاجي (COVID-19) في مهرجان سنوي اختطاف طوفان الجليد بمناسبة افتتاح موسم صعود المجذاف في فلاديفوستوك، روسيا 21 مارس 2020.
    • رسم غرافيتي أريدك أن تبقى في البيت!، لفنان الجداريات TvBoy ، برشلونة 24 مارس 2020
    • استغل أسد الجبال، الحيوان المفترس، خلاء شوارع عاصمة تشيلي، سانتياغو، فرض حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا 24 مارس 2020
    • رجال الإطفاء يرتدون أزياء واقية في إطار تنفيذ تعليمات الطوارئ والأمن ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، في بيلو هوريزونتي، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل، في 20 مارس 2020
    • طيور الحمام، الذي يغذيه السياح عادة، يبحث عن الطعام لدى الأشخاص الجالسين في ساحة بوليفار الخالية تقريبًا، في بوغوتا 25 مارس 2020
    • الفتاتان صوفي وإميلي وارد، خلف زجاد نافذتهما عليها رسالة كن سعيدا! في سانت هيلينز ، مع استمرار انتشار مرض فيروس التاجي (COVID-19). سانت هيلينز، بريطانيا، 25 مارس 2020
    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
    متطوع يقوم بتطهير متجر في حي البياع في بغداد كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي COVID-19، 21 مارس 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة السابقة.

     يشهد الأسبوع الرابع والأخير من شهر مارس/ آذار استمرار عدم استقرار أسعار النفط في العالم، ومواصلة دول العالم في مكافحة الجائحة- فيروس "كورونا" وانضمام المزيد من دول العالم إلى الحجر الصحي...

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