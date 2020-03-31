أفضل صور "سبوتنيك" في مارس 2020

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبياني، في بيان أمس الأحد، أنه "سيتم تطيبق نظام العزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس/آذار".