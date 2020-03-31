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    أفضل صور "سبوتنيك" في مارس 2020

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    • الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    • مسرح موسكو للفنون الذي يحمل اسم ميخائيل غوركي في موسكو، مغلق في إطار الاجراءات الاحترازية مع انتشار الفيروس التاجي كورونا في روسيا  17 مارس 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال الماكياج العسكري للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، 3 مارس 2020
    • المشاركون في عيد بيريكاوبا في جورجيا. ويقابل هذا العيد عيد ماسلينيتسا (أسبوع المرافع) في روسيا
    • المشاركون في مسابقة حسناء سيفاستوبل 2020 خلال نهائيات مسابقة الجمال للثقافة والفنون في سيفاستوبل، 29 مارس 2020
    • كلاب هاسكي السيبيرية من فريق رويف روتشي في حديقة للنباتات والحيوانات، بعد سباق طوله 10 كيلومترات استعدادًا لمنافسات التزلج في إقليم كراسنويارسك الروسي، 4 مارس 2020
    • أثناء تركيب نصب تذكاري المجدد للمارشال غيورغي جوكوف في ساحة مانيجنايا في موسكو. النصب السابق كان للنحات فياتشيسلاف كليكوف، والمهندس المعماري يوري غريغورييف، أقيم في 8 مايو 1995 - تكريما للاحتفال بالذكرى الخمسين للنصر في الحرب العالمية الثانية.
    • المشاركات في مسابقة اللياقة البدنية قبل الخروج على المنصة في إطار بطولة نوفوسيبيرسك لكمال الأجسام الروسية
    • ميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020
    • الروسيان يليزافيتا شانايفا وديفيد ناريجني خلال دورة تدريبية قبل بطولة العالم للتزحلق على الجليد للناشئين لعام 2020 في تالين، إستونيا 3 مارس 2020
    • موظفة في الدفيئة غرين هاوس تعمل في جمهورية أديغيا الروسية، 3 مارس 2020
    • أشخاص يرتدون أقنعة طبيب الطاعون في لفيف وسط تفشي مرض فيروس التاجي كورونا، أوكرانيا 22 مارس 2020
    • حشد من اللاجئين على الحدود بين تركيا واليونان 29 مارس 2020
    • منكين لعرض أزياء في قناع واقٍ في نافذة متجر في تبليسي، جورجيا 6 مارس 2020
    • اللاعبان تيم أبروماتيس (زينيت) و جويل بولومبوي (سي اس كا) في مباراة في إطار بطولة أوروبا لكرة السلة بين الفريقين، موسكو 3 مارس  2020
    • أشخاص يقفون في محطة النقل العام أثناء تساقط الثلوج في بودولسك الروسية، 14 ملرس 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع السكان المحليين بعد زيارة عيادة الأطفال في مستشفى المدينة السريري رقم 4 في إيفانوفو، 6 مارس 2020
    • مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020
    • دبابة تي-72 في مسابقة بياثلون الدبابات في الحقل بورزيا نوفايا منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية
    • حيوانات الرنة الشمالية في مزرعة تندرا للإنتاج التعاوني في منطقة مورمانسك الروسية، 10 مارس 2020
    • شخصان في شارع بموسكو، 26 مارس 2020
    • فتيات في صالون التجميل قبل الإغلاق التام على خلفية انتشار فيروس كورونا في موسكو، 14 مارس 202
    • عضوان من نوادي السباحة الشتوية والتصلّب يركضان في إطار فعاليات الاحتفال بعيد ماسلينيتسا (أسبوع المرافع) بالقرب من مستنقع المائي للحي السكني في جنوب غرب نوفوسيبيرسك الروسية، 1 مارس 2020
    • موقع بناء مستشفى الأمراض المعدية في تيناو في ضواحي موسكو، لاحتواء مرضى كورونا 24 مارس 2020
    • فتاة ترتدي قناع طبي تقف عند خط عبور المشاه في شارع تفيرسكايا في موسكو 28 مارس 2020
    • أطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 كييف - موسكو - كييف، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا،  29 مارس 2020
    • المشاركات في سباق الركض النسائي في كراسنودار الروسية، 8 مارس 2020
    • امرأة تسير في إحدى أروقة موسكو، روسيا 13 مارس 2020
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى "كوموناركا"، المخصص لاستقبال المصابين بـ"كورونا"، موسكو، 24 مارس 2020
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    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر مارس/ آذار 2020.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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