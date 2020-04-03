أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

بدأ الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان مع تنفيذ العزل الذاتي في عموم موسكو، واستمرار أزمة النفط في العالم... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".
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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة السابقة.
بدأ الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان مع تنفيذ العزل الذاتي في عموم موسكو، واستمرار أزمة النفط في العالم... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".
التزموا بيوتكم، وكونوا في آمان...
عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، غالبًا ما يُقال إنهم "يرتدون قناعا": إما لكسب دعم الناخبين المحتملين، أو لإخفاء أنفسهم. لكن الآن، ووسط جائحة فيروس كورونا، أصبح الجميع، يرتدي أقنعة - بالمعنى الحرفي - وقادة العالم ليسوا استثناء.
مكياج خفيف، مناكير أنيقة، وشعر طويل مجمع في كعكة ضيقة - طالبات شابات خلال تدريبات أكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية في كوستروما.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبياني، في بيان أمس الأحد، أنه "سيتم تطيبق نظام العزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس/آذار".
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