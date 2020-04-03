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11:05 GMT03 أبريل/ نيسان 2020
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    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • موظفات المكتب يرتدين أقنعة واقية وسط مخاوف بشأن انتشار الفيروس التاجي كورونا، يلتقطن صور للأشجار والأزهار خلال استراحة الغداء في وسط سئول، كوريا الجنوبية 31 مارس 2020
    • تقوم مصممة فساتين الزفاف وملابس السهرة، فريدريك جورزيغ، بتعديل عارضة أزياء ترتدي فستان زفاف وقناع واقٍ مطابق له، في متجرها شيتون في برلين، 31 مارس 2020، حيث تستمر أعداد ألمانيا محاربة جائحة فيروس Covid-19 المصابين بفيروس كورونا بالتزايد. - نظرًا لإلغاء جميع حفلات الزفاف والمناسبات، تقوم مصممة الأزياء الألمانية بإنشاء أقنعة أزياء عصرية في ورشتها وبيعها في متجرها في منطقة شونبيرغ في برلين.
    • طالبة اللغة الإسبانية لولا دايلر من الولايات المتحدة، تقفز في الماء بعد أن قررت البقاء في غواتيمالا، حيث تشعر بالآمان لمواجهة تفشي مرض الفيروس التاجي (COVID-19)، في سان بيدرو لا لاغونا، سولولا، غواتيمالا 27 مارس 2020
    • الشرطي الهندي، راجيش بابو، يرتدي خوذة على شكل الفيروس التاجي كورونا ويتحدث إلى سائقي السيارات عند نقطة تفتيش أثناء الإغلاق الوطني الذي تفرضه الحكومة كإجراء وقائي ضد تفشي مرض الفيروس التاجي COVID-19 في تشيناي، 28 مارس 2020
    • بانجي، 8 سنوات، يرتدي قناعا واقيا على شكل حيوان، على خلفية انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) في جاكرتا، إندونيسيا، 2 أبريل 2020.
    • مدربة الرقص الشرقي الفيتنامية، ثان نغوك ها فان، خلال درس عبر الإنترنت، وسط مخاوف من انتشار مرض الفيروس التاجي COVID-19 في هانوي في 27 مارس 2020.
    • رجل يرتدي قناعًا من صنعه في كمبالا، أوغندا 1 أبريل 2020
    • موظف فندق يرتدي بدلة واقية برش مطهر على ضيفة قادمة، كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي COVID-19 في ووهان، مقاطعة هوبي وسط الصين في 29 مارس 2020، بعد يوم من تخفيف قيود الحركة والسفر إلى المدينة بعد تفشي المرض .
    • عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء زيارته للقسم الطبي رقم 6 في مستشفى المدينة السريري إس. إ. سباسوكوكوتسكوغو في شمال موسكو. ومن المخطط افتتاح هذا القسم لاستقبال مرضى Covid-19 والمصابين بفيروس كورونا في 13 أبريل.
    • رهبان الفرنسيسكان يصلون أمام الباب المغلق لكنيسة القيامة، في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس،27 مارس 2020، على آثار أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا التي اتخذت السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ضده إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشاره.
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا على الإنترنت في مقر إقامته في نوفو- أوغاريوف خارج موسكو، روسيا 1 أبريل 2020
    • تُظهر الصورة الجوية البحارة الذين ينتظرون ركابًا على رصيف نهر وسط الإغلاق الذي فرضته الحكومة كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي كورونا في دكا، بنغلاديش 28 مارس 2020
    • فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    • وصول مستشفى متنقل USNS Comfort تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020
    • قطة في أحد شوارع مدينة باكو الخالية، وسط الحجر الصحي في أذربيجان 31 مارس 2020
    • الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسفير الروسي إلى فنزويلا سيرغي ميليك-باغداساروف، يرتديان الأقنعة ويلقيان التحية بالكوع، وسط انتشار مرض الفيروس التاجي COVID-19 في البلاد، قصر ميرافلوريس في كاراكاس، 30 مارس 2020
    • دبابات T-34 بعد إصلاحات كبيرة في ساحة التدريب العسكري في ألابينو، ضواحي موسكو 31 مارس 2020
    • يُظهر الصورة الجوية الغطاس الحر الفنلندي كريستيان ماكي جوسيلا، 37 عامًا، وهو يسبح تحت جليد بحيرة متجمدة في 28 مارس 2020 بالقرب من فاسا، فنلندا 21 مارس 2020، حقق الرقم القياسي العالمي غير الرسمي لمسافة السباحة الحرة في زي السباحة بلغت طولها 101 متر، في بحيرة متجمدة في شمال فنلندا.
    • تطهير العمال المهاجرين في الهند 30 مارس 2020
    • عاملة بلدية ترتدي زيًا وقائيًا أثناء تطهير منطقة في العاصمة الرومانية بوخارست، رومانيا 31 مارس 2020
    • صبي أفغاني يحمل أقنعة واقية للبيع في وسط مدينة كابول، على خلفية تفشي مرض الفيروس التاجي (COVID-19) في أفغانستان، 29 مارس 2020
    • فتاة في قطار مترو خلال فترة العزل الذاتي في عموم موسكو، 31 مارس 2020
    • عمال مهاجرون في حافلات مزدحمة في غازي آباد، يحاولون العودة إلى منازلهم، بعد الإعلان عن الإغلاق التام بسبب انتشار فيروس كورونا في الهند 29 مارس 2020
    • طفلة تلتزم الحجر الصحي مع والديها بسبب انتشار فيروس كورونا في نيودلهي، الهند 31 مارس 2020
    • بعض الناس يقضون وقتهم على البحر، على الرغم من إغلاق شاطئ مقاطعة بينيلاس بسبب قيود مرض فيروس التاجي (COVID-19) في فلوريدا، الولايات المتحدة 1 أبريل 2020
    • نظرة عامة على الأكواخ خلال إغلاق لمدة 21 يومًا على مستوى الدولة، في محاولة لاحتواء تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في بلدة أوملازي بالقرب من ديربان، جنوب أفريقيا، 31 مارس 2020
    • أطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص رقم 906/905 كييف - موسكو - كييف، الذين وصلوا إلى محطة السكة الحديدية في مدينة كييف، لفحص المواطنين القادمين من موسكو بسبب فيروس كورونا،أوكرانيا، 29 مارس 2020
    • فتاة ترتدي قناع طبي تقف عند خط عبور المشاه في شارع تفيرسكايا في موسكو 28 مارس 2020
    • مزارع فرنسي يقود جراره لإعداد الأرض قبل زرع بنجر السكر في أنوكس، فرنسا، 27 مارس 2020. ناشدت فرنسا يوم الثلاثاء الماضي العمال الذين تم تسريحهم من العمل خلال أزمة فيروس كورونا (COVID-19) لمساعدة المزارعين على اختيار الفاكهة والخضروات لكي لا تُترك للتعفن في الحقول بسبب نقص العمال الموسميين.
    • رجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020.
    © AFP 2020 / Ed Jones
    موظفات المكتب يرتدين أقنعة واقية وسط مخاوف بشأن انتشار الفيروس التاجي كورونا، يلتقطن صور للأشجار والأزهار خلال استراحة الغداء في وسط سئول، كوريا الجنوبية 31 مارس 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة السابقة.

     بدأ الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان مع تنفيذ العزل الذاتي في عموم موسكو، واستمرار أزمة النفط في العالم... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".

    التزموا بيوتكم، وكونوا في آمان...

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك
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    • رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
      Last update: GMT 09:40 02.04.2020
      GMT 09:40 02.04.2020

      الجميع سواسية أمام كورونا

      عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، غالبًا ما يُقال إنهم "يرتدون قناعا": إما لكسب دعم الناخبين المحتملين، أو لإخفاء أنفسهم. لكن الآن، ووسط جائحة فيروس كورونا، أصبح الجميع، يرتدي أقنعة - بالمعنى الحرفي - وقادة العالم ليسوا استثناء.

      16
    • طالبات قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
      Last update: GMT 10:43 01.04.2020
      GMT 10:43 01.04.2020

      القوة الناعمة في مكافحة الإشعاعات والعدوى في روسيا

      مكياج خفيف، مناكير أنيقة، وشعر طويل مجمع في كعكة ضيقة - طالبات شابات خلال تدريبات أكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية في كوستروما.

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    • دبابة تي-72 في مسابقة بياثلون الدبابات في الحقل بورزيا نوفايا منطقة زاباي كالسكي كراي الروسية
      Last update: GMT 13:54 31.03.2020
      GMT 13:54 31.03.2020

      أفضل صور "سبوتنيك" في مارس 2020

      يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

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    • موسكو قبل وبعد إغلاق الأماكن العامة، في إطار اجراءات للوقاية من فيروس كورونا، 28  مارس 2020
      Last update: GMT 10:33 30.03.2020
      GMT 10:33 30.03.2020

      كل الأماكن مشتاقة لك...موسكو قبل وبعد العزل الصحي

      أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبياني، في بيان أمس الأحد، أنه "سيتم تطيبق نظام العزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس/آذار".

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