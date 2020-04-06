"كوفيد-19" بعدسة المجهر

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس "كورونا" المسبب لمرض فيروسي "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة). حتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

نشر العلماء في مركز للأبحاث المتكاملة (NIAID) في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية صوراً للفيروس "SARS-COV-2"، المعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد بكورونا، الفيروس الذي يسبب مرض "COVID-19" .

لمنع تفشي المرض، أعلنت عدة دول أوروبية حالات الطوارئ واتخذت اجراءات احترازية مشددة، مما أدى إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي، وانخفاض ملحوظ في مستوى تلوث الهواء.