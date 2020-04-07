في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى

عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، غالبًا ما يُقال إنهم "يرتدون قناعا": إما لكسب دعم الناخبين المحتملين، أو لإخفاء أنفسهم. لكن الآن، ووسط جائحة فيروس كورونا، أصبح الجميع، يرتدي أقنعة - بالمعنى الحرفي - وقادة العالم ليسوا استثناء.