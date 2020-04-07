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    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى

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    • رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 5 أبريل 2020
    • عامل يرتدي قناع واقي ويدفع بعربته الثلاثية على خلفية جدارية في بكين، 26 يناير 2020
    • امرأة ترتدي قناع واقي تسير على خلفية جدارية في كييف، أوكرانيا 6 أبريل 2020
    • امرأة تسير على خلفية جدارية بمناسبة مهرجان غرافيكاليا (Graficalia) في مدينة كالي، كولومبيا 5 أبريل 2020
    • رجل إماراتي يرتدي قناع واقي يسير على خلفية جدارية في دبي، 28 مارس 2020
    • تظهر هذه الصورة التي التقطت في 21 يناير 2020 ركابًا بداخل قطار على خط يانغون الدائري في ميانمار
    • رجل يرتدي القناع الواقي يسير على خلفية جدارية في مركز تجاري في شنغهاي، الصين 7 فبراير 2020
    • أحد المارة يقف على خلفية رسم غرافيتي لفنان الشارع الشهير بانكي، الرسم لفتاة صغيرة تطلق مقلاعًا من الزهور، على جدار مبنى في بريستول، بريطانيا 14 فبراير 2020.
    • رجل يرتدي قناع واقي كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس كوفيد-19 في بوغوتا، يركب دراجته على خلفية جدارية، في 27 مارس 2020
    • هذه الصورة التقطت في هونغ كونغ في 18 مارس 2020، كانت ماندي تانغ، تعمل مصممة ديكور وأصبحت الآن ربة منزل، تسير هنا في طريقها إلى سوق قريب.
    • أشخاص يرتدون أقنعة واقية يمشون أمام جدارية على طول شارع في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين، 2 أبريل 2020
    • رجل يرتدي قناعا وقفازات واقية يسير على خلفية رسم غرافيتي لساق لحم خنزير الإيبيري (المشهورة في إسبانيا) أثناء الإغلاق التام، على خلفية انتشار مرض كوفيد-19 في مدريد، إسبانيا 6 أبريل 2020.
    • ثلاث شابات يسرن أمام جدارية في شارع في بانكوك، 13 ديسمبر 2019
    • ركاب في مترو، بعضهم يرتدون أقنعة واقية، خلفهم لوحة إعلانات لكتاب يظهر على غلافه صورة للرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين على ورقة نقدية فئة 100 دولار أمريكي، وسط اسطنبول، تركيا 25 مارس 2020
    • امرأة ترتدي قناع وجه تسير أمام لوحة جدارية في تيرانا، ألبانيا 25 مارس 2020
    • حارس يقف أمام لوحة إعلانية قبل مباراة الدور الثالث من كأس إنجلترا لكرة القدم بين تشيلسي ونوتنغهام فورست في ستامفورد بريدج في لندن، 5 يناير 2020
    • أحد المشاة يرتدي قناع واقي يسير أمام لوحة جدارية يدور موضوعها حول وضع العالم الحالي على خلفية تفشي كورونا، لفنان الشارع HIJACK الذي يصور ثنائياً مسلحًا بمطهر لليدين ولفافات من ورق المراحيض ومكنسة كهربائية في 6 أبريل 2020 في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
    • امرأة ترتدي قناع وجه تسير أمام لوحة إعلانات، حيث يبدو وكأن شخصا يلتقط لها صورة، على طول شارع في منطقة يوراكوتشو في طوكيو، اليابان 6 مارس 2020
    • متطوع يقوم بتطهير متجر في حي البياع ببغداد، يوم 21 مارس 2020 ، كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي كوفيد-19، العراق
    • هذه الصورة التقطت في 28 فبراير 2020، حيث يظهر فيها مواطنة تسير على خلفية جدارية في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين
    • امرأة ترتدي القناع الواقي وقفازات، تسير على خلفية لوحة جدارية في سواتشا، على مشارف مدينة بوغوتا في كولومبيا، 1 أبريل 2020 ، أثناء إغلاق تام على مستوى الدولة لأنها تسعى لمنع انتشار كوفيد-19.
    © AFP 2020 / Cindy Ord/Getty Images
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس "كورونا" في مدينة نيويورك، 5 أبريل 2020
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    قد يصادف المصور لقطات مثيرة للاهتمام، وكوميدية أحيانا، حيث تظهر موقع ووقت مرور الأشخاص على خلفية ملصقات إعلانية أو رسومات غرافيتية وجدارية، ليكتمل معنى الصورة بشكل عفوي.

    يقدم فريق "سبوتنيك" مجموعة مختارة لصور أشخاص وجدوا في المكان والزمان المناسبين وقت التقاط هذه الصور المثيرة.

    الكلمات الدلالية:
    غرافيتي, رسم غرافيتي, رسم
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