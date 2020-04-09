بيض بنكهة كورونا... كيف يستعد العالم للاحتفال بعيد الفصح

مع قرب موعد الاحتفال بعيد الفصح، يحين الوقت لإقامة الفعاليات والاحتفالات التقليدية المختلفة في العديد من دول العالم.

لكن عيد الفصح (الغربي) هذا العام سيكون مختلفا جدا في جميع دول العالم، حيث يُشجَّع المواطنون على البقاء في منازلهم، والالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي - مسافة آمنة بين الأشخاص بما لا يقل عن 1.5 م.

خدمات الكنيسة ستُقام وستُبث لمسيحيي العالم عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ الناس يستعدون للاحتفال بعيد الفصح وسط تقشي جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، ويشترون الحلويات والبيض بجميع أشكاله وألوانه... حتى أن بعض صانعي الشوكولاتة استُلهم من الصور المجهرية لفيروس "كورونا" وقدم للبيع "بيض كورونا".