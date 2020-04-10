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10:27 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
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    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • خلاف بين السكان المحليين وعامل البلدية بسبب سوء الصرف الصحي لمنزلهم خلال الحجر الصحي في سريناغار، الهند 8 أبريل 2020
    • تطهير الناس قبل دخول السوق، حيث تتخذ السلطات الألبانية اجراءات وفائية لمنع انتشار مرض فيروس التاجي (كوفيد-19) في تيرانا، ألبانيا 6 أبريل 2020
    • إطلاق مركبة الإطلاق سويوز-2.1 مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-16مع طاقم محطة الفضاء الدولية بعثة رقم63 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
    • شرطي يطلب من فتاة مغادرة الحديقة، في ظل الإجراءات التقييدية خلال وباء الفيروس التاجي كورونا في لندن، بريطانيا 5 أبريل 2020
    • إشارات أرضية توضيحية في مترو أنفاق موسكو مع دعوة للحفاظ على مسافة لا تقل عن 1,5 متر للحفاظ على التباعد الاجتماعي، 6 أبريل 2020
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة في السماء بمناسبة عيد البشارة للسيدة مريم العذراء في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، قبل بدء الاحتفالات بعيد الفصح في روسيا، 7 أبريل 2020
    •  إضاءة غرفة رقم 101 في فندق بوغور على شكل قلب لدعم الأطباء أثناء جائحة فيروس كورونا في إندونيسيا، 6 أبريل 2020
    • راقصة وفنانة مسرح كاراكلا تتدرب على سطح منزلها في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي كورونا في بيروت، لبنان 4 أبريل 2020
    • توزيع الوجبات الغذائية على أفقر المواطنين المتضررين من الحجر الصحي لفيروس كورونا في أوغندا، 4 أبريل 2020
    • تعقيم الطرق والأرصفة في موسكو، روسيا 5 أبريل 2020
    • رياضي خلال دورة تدريبية على شاطئ ريسيريو دوس بانديرانتيس بيتش في ريو دي جانيرو، البرازيل 4 أبريل 2020
    • طبيب يرتدي بدلة واقية يفحص فتاة، تحاليل فيروس كورونا، في أحمد آباد، الهند 8 أبريل 2020
    • ركاب يرتدون أقنعة الوجه لحماية أنفسهم من مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، خلال حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية في العاصمة تايبيه، تايوان 8 أبريل 202
    • يقوم ضباط الشرطة، سودهاكار يادار، بدورية بينما يقود المخترع (من الداخل) سيارته المصممة على شكل فيروس كورونا على طريق، بهدف حملة توعوية، أثناء الإغلاق الوطني التام فرضته الحكومة كإجراء وقائي لمنع تفشي مرض الفيروس التاجي كوفيد-19، في حيدر آباد، الهند 8 أبريل 2020.
    • عروسان يتبادلان الخواتم في قصر الزفاف رقم 1 في موسكو، الزواج في زمن كورونا، روسيا 4 أبريل 2020
    • راهب يجلس على جسر يو بين في ماندالاي، ميانمار 4 أبريل 2020
    • المشاركون في فعالية الغواصون يتبضعون في متجر في تفير، روسيا 7أبريل 2020
    • رجل يجلس على نافذة في شقته، أثناء الإغلاق التام لمنع انتشار الفيروس التاجي كورونا الجديد، في منطقة بارل في مومباي، الهند 5 أبريل 2020
    • امرأة تركب دراجة تمر بالقرب من لافتة كتب عليها لا تغادر المنزل على شاطئ إيبانيما، أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 أبريل 2020
    • وميض برق في السماء فوق منطقة الرميثية في مدينة الكويت خلال عاصفة، الكويت 7 أبريل 2020
    • المتسلقان كارلوتا ورفاييل يتدربان على جدار منزل في منطقة هافنسيتي، مع استمرار انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في هامبورغ، ألمانيا 5 أبريل 2020
    • منظر جوي يظهر رواد السينما جالسين في سياراتهم المتوقفة في سينما مفتوحة في مارل، غرب ألمانيا، 6 أبريل 2020 ، وهي إحدى وسائل الترفيه القليلة التي لا تزال مسموحة بها بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 الجديد
    • انعكاس امرأة مارة على زجاج محطة للحافلات، وهي ترتدي القناع الواقي، وسط مخاوف تفشي الفيروس التاجي كورونا في تل أبيب، إسرائيل 6 أبريل 2020
    • فتاة على شاطئ في منتجع نها ترانج في فيتنام، على خلفية توقف السياحة إلى البلاد، 4 أبريل 2020
    • القمر العملاق في موسكو، روسيا 7 أبريل 2020
    • امرأة تحضر الأقنعة الواقية قبل توزيعها مجانًا في الحي، وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في تانجيرانج، على مشارف جاكرتا، إندونيسيا 9 أبريل 2020
    • الألعاب النارية في حديقة النصر في منطقة بوكلونايا غورا للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير براتيسلافا (في سلوفاكيا) من الغزاة النازيين، 4 أبريل 2020
    • عالم الحيوانات الروسي أوليغ كوكاريف، يعرض للشمبانزي أنفيسا صورا على جهاز كمبيوتر محمول في حديقة النباتات والحيوانات رويف روتي في كراسنويارسك الروسية، 7 أبريل 2020
    • عامل يرتدي قناع للوجه في سوق خضار، خلال حظر التجول المفروض على الصعيد الوطني، كإجراء وقائي ضد انتشار الفيروس التاجي الجديد كوفيد-19 في كولومبو، سريلانكا 4 أبريل 2020
    • مرشدة ومدرّسة في المدرسة الرياضية للاحتياط الأولمبي للتزلج على الجليد باسم ف. إ. ماخوف، أثناء سيرها مع كلب بالقرب من منزل في إحدى ضواحي كراسنويارسك الروسية، 8 أبريل 2020
    © AFP 2020 / Tauseef Mustafa
    خلاف بين السكان المحليين وعامل البلدية بسبب سوء الصرف الصحي لمنزلهم خلال الحجر الصحي في سريناغار، الهند 8 أبريل 2020
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104512/80/1045128072_0:230:3072:1958_1200x675_80_0_0_5486e215d0bfd9d0fb063efa13d33cac.jpg
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة السابقة.

    العالم يستعد للاحتفال بعيد الفصح، وإطلاق المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63"، ومدن تلتزم ولا تلتزم بالحجر الصحي في ظل تفشي الفيروس التاجي "كورونا" ... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".

    ابقوا في بيوتكم، وكونوا في آمان...

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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    • التحضيرات للاحتفال بعيد الفصح في قرية سوبلاهوف، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سلوفاكيا 7 أبريل 2020
      Last update: GMT 09:52 09.04.2020
      GMT 09:52 09.04.2020

      بيض بنكهة كورونا... كيف يستعد العالم للاحتفال بعيد الفصح

      مع قرب موعد الاحتفال بعيد الفصح، يحين الوقت لإقامة الفعاليات والاحتفالات التقليدية المختلفة في العديد من دول العالم.

      11
    • خليج آمور يعد منطقة ترفيهية شعبية في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
      Last update: GMT 14:46 08.04.2020
      GMT 14:46 08.04.2020

      بعيدا عن كورونا...أكثر المناطق النائية إثارة

      على خلفية اتخاذ الحكومات في العالم إجراءات احترازية بشأن منع تفشي الفيروس التاجي "كورونا" الجديد، قلت حركة التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها. ولكن إلى أين يهرب هواة المناطق النائية والمثيرة؟

      18
    • رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
      Last update: GMT 10:35 07.04.2020
      GMT 10:35 07.04.2020

      في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى

      قد يصادف المصور لقطات مثيرة للاهتمام، وكوميدية أحيانا، حيث تظهر موقع ووقت مرور الأشخاص على خلفية ملصقات إعلانية أو رسومات غرافيتية وجدارية، ليكتمل معنى الصورة بشكل عفوي.

      21
    • مسح إلكتروني مصغر لخلية في حالة استماتة (باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون الأحمر)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.
      Last update: GMT 16:25 06.04.2020
      GMT 16:25 06.04.2020

      "كوفيد-19" بعدسة المجهر

      صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس "كورونا" المسبب لمرض فيروسي "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة). حتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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