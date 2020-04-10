أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة السابقة.

العالم يستعد للاحتفال بعيد الفصح، وإطلاق المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63"، ومدن تلتزم ولا تلتزم بالحجر الصحي في ظل تفشي الفيروس التاجي "كورونا" ... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".

ابقوا في بيوتكم، وكونوا في آمان...