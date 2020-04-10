مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"

صادف يوم 8 أبريل/ نيسان 2020، مئة يوم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس ومرض غامض في مدينة ووهان الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.