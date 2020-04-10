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15:01 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
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    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"

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    • عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    • مشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020
    •  كنيسة المهد خالية من المصلين بعد منع إقامة القداس والصلاة الجماعية في الكنائس بسبب تفشي كورونا في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 مارس 2020
    • المها الأبيض في مرعى بالقرب من دبي، الإمارات العربية المتحدة 25  مارس 2020
    • الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس التاجي كورونا في دمشق في سوريا، 19 مارس 2020
    • راقصة وفنانة مسرح كاراكلا تتدرب على سطح منزلها، خلال الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي كورونا في بيروت، لبنان 4 أبريل 2020
    • انتشار فيروس كورونا - الكعبة، مكة، السعودية 6 مارس 2020
    • عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020
    • التعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الأردن، أبريل 2020
    • يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
    • الرياضة عن بعد، في ظل انتشار فيروس كورونا في غزة، فلسطين مارس 2020
    • طالبة من المدرسة الحكومية أثناء التعليم في المنزل عبر الإنترنت، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في المنامة، البحرين 25 مارس / آذار 2020
    • عملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا
    • مواطنون يرتدون كمامات طبية كجزء من اجراءات وقائية مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهم يقفون على بعد مسافة آمنة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، في طوابير في أحد البنوك في مصراتة، ليبيا 22 مارس / آذار 2020
    • الحكومة السورية تستنجد بالمدارس المهنية لتلبية الطلب على الكمامات، في ظل انتشار كورونا في سوريا
    • جندي ليبي يرتدي قناعا طبيا للحماية من كورونا
    • شاطئ خالي من السياح بالقرب من فندق هاسدرابل في مدينة الحمامات، تونس 12 مارس / آذار 2020
    • رهبان الفرنسيسكان يصلون أمام الباب المغلق لكنيسة القيامة، في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس،27 مارس 2020، على آثار أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا التي اتخذت السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ضده إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشاره.
    • عضو في الفريق الطبي يقوم بتطهير المكان خارج محل ألعاب الكومبيوتر منعا لانتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شبرا الخيمة، مصر 5 أبريل 2020
    • صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
    • عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020
    • ضابط الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير الأماكن التجارية في ضواحي بغداد، في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق 28  مارس 2020
    • حظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا
    •  مسجد جمال عبدالناصر في رام الله خالي من المصلين بعد منع الصلاة الجماعية في المساجد بسبب تفشي كورونا في الضفة الغربية، فلسطين 20 مارس 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
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    صادف يوم 8 أبريل/ نيسان 2020، مئة يوم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس ومرض غامض في مدينة ووهان الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

    واليوم، يعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة من الصور لمدن العالم العربي، وكيف أصبحت بعد انتشار فيروس "كورونا" والمرض الفيروسي "كوفيد-19".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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