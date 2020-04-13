مع كورونا... هذا العام الربيع مختلف

إلا أن هذا لم يمنع سكان الأرض من إضافة القليل من الإبداع في صناعة وارتداء الكمامات بأشكال وألوان مختلفة.
فكّر في حياة غيرك، خليك في بيتك...
أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات باستخدام الأقنعة الطبية، فيما يخص جائحة فيروس "كورونا". ويؤكد اختصاصيو المنظمة أن الأقنعة لا تكون فعالة إلا بالاقتران مع تدابير الوقاية الأخرى ولا يجب على الجميع ارتداؤها.
إلا أن هذا لم يمنع سكان الأرض من إضافة القليل من الإبداع في صناعة وارتداء الكمامات بأشكال وألوان مختلفة.
فكّر في حياة غيرك، خليك في بيتك...
صادف يوم 8 أبريل/ نيسان 2020، مئة يوم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس ومرض غامض في مدينة ووهان الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
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