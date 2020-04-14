كتفا إلى كتف... القوزاق يشاركون الحرس الوطني الروسي في دوريات خاصة

ترون نبذة مصورة من "سبوتنيك" لدوريات الحرس الوطني التي يشارك فيها عناصر من القوزاق.
من أجل سلامة الجميع، ابق في البيت...
في ضواحي موسكو، شارك أعضاء الحرس الوطني الروسي، جنبا إلى جنب، أفراد من جماعة القوزاق دورياتهم في شوارع أحياء المنطقة، داعين سكان المنطقة إلى تنفيذ نظام العزل الذاتي، على خلفية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد-19) في البلاد.
ترون نبذة مصورة من "سبوتنيك" لدوريات الحرس الوطني التي يشارك فيها عناصر من القوزاق.
من أجل سلامة الجميع، ابق في البيت...
الجيمع يتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما يخص النظافة والحماية الشخصية من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ولكن يجب ألا ننسى أن الأغراض الشخصية والأماكن التي تتواجد فيها ليست استثناء. وعليه، يجب الاهتمام بتعقيمها أيضاً، منعاً لاستقرار جزيئات الفيروس على الأسطح.
عندما ضرب وباء فيروس "كورونا" المستجد العالم، البعض تجاهله، والبعض الآخر بدأ بإقامة "حفلات غنائية" على شرفاتهم، وآخرون استذكروا ألعاب قديمة لينتصروا على أجواء الإغلاق التام.
أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات باستخدام الأقنعة الطبية، فيما يخص جائحة فيروس "كورونا". ويؤكد اختصاصيو المنظمة أن الأقنعة لا تكون فعالة إلا بالاقتران مع تدابير الوقاية الأخرى ولا يجب على الجميع ارتداؤها.
صادف يوم 8 أبريل/ نيسان 2020، مئة يوم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس ومرض غامض في مدينة ووهان الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
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