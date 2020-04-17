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    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • امرأة ترتدي كمامة طبية تمر بجوار نافذة متجر في باريس في 14 أبريل 2020، في اليوم التاسع والعشرين من الحجر الصحي المعلن في فرنسا، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19).
    • رجال إطفاء الحرائق في قرية بوليسكويه، بالقرب من قرية راغوفكا، على أراضي المنطقة المحظورة حول محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، حيث لم تتوقف حرائق الغابات لمدة أسبوع تقريبا.
    • صورة التقطت في 10 أبريل 2020 ، تظهر البيوت تحت الثلج في ڤيكافليت قرب فوس في شرق النرويج. وخلال نهاية أسبوع عيد الفصح، لا يُسمح التنقل إلا للسكان المحليين في المنطقة بسبب فيروس كورونا المستجد.
    • امرأة تسير مع كلبها في حقل من الزهور بالقرب من كيبوتز نير يتسحاق في جنوب إسرائيل، خارج حدود قطاع غزة في 14 أبريل 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة الروسية على الإنترنت في مقر إقامته في نوفو- أوغاريوف خارج موسكو، روسيا 15 أبريل 2020
    • رجل يرتدي كمامة طبية يمر على الساحة الحمراء في موسكو في 15 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في روسيا
    • زوجان يرتديان كمامات طبية يمرون بجوار جدارية في روما في 13 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في إيطاليا
    • عامل يدفع عربة بالخضار والفاكهة على طول الشارع أثناء الإغلاق التام على نطاق الدولة كتدبير وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في كولومبو،11 أبريل 2020
    • شوهدت بانغولولا بيضاء (آكلات النمل القشرية) مع تجار الحيوانات الجائرين في مكتب سلطة الحياة البرية في كامبالا، أوغندا 8 أبريل 2020
    • الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    • أصغر امرأة في العالم، جيوتي أمجي، ترتدي كمامة طبية وتحي شرطي في ناجبور 13 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في الهند
    • قوس قزح أثناء غروب الشمس على شاطئ مدينة مولي كوك، أستراليا 10 أبريل 2020
    • أحد المحاربي القدامى والمشارك في الحرب العالمية الثانية، البرازيلي، إيرماندو أرميلينو بيفيتا، البالغ من العمر 99 عاماً، يغادر مستشفى القوات المسلحة بعد أن تلقى العلاج من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، البرازيل، 14 أبريل / نيسان 2020.
    • يصفق أهالي باريس في الساعة 20:00 يوميا، بالتزامن مع باقي المدن الفرنسية، لإظهار دعمهم لموظفي الرعاية الصحية في باريس، في 14 أبريل 2020، في اليوم التاسع والعشرين من الإغلاق التام في فرنسا بهدف كبح انتشار كوفيد- 19 .
    • بناء المركز الطبي للأمراض المعدية في نوفوايا موسكفا (موسكو الجديدة)، لمعالجة مرضى كورونا في ضواحي موسكو، 11أبريل 2020
    • ملصقات لبناء المركز الطبي للأمراض المعدية في نوفوايا موسكفا (موسكو الجديدة)، لمعالجة مرضى كورونا في ضواحي موسكو، 11أبريل 2020
    • راقصة الباليه الروسية سفيتلانا زاخاروفا خلال الحفل الخيري نحن سويا (لتشجيع مكافحة كورونا) في مسرح البولشوي في موسكو. تم تنظيم الحفل من قبل مسرح البولشوي بالاشتراك مع قناة روسيا 1 التلفزيونية.
    • مريض يصل بسيارة إسعاف برعاية عاملين طبيين يرتدون معدات وقائية بسبب مخاوف كوفيد-19 خارج مركز جامعة نيويورك لانغون الطبي، 13 أبريل 2020 ، في نيويورك، الولايات المتحدة
    • أفراد من جماعة القوزاق يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع مدينة روزا خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020
    • يمارس المواطنون تمارينهم اليومية في حديقة فيكتوريا بارك، شرق لندن 11 أبريل 2020، على الرغم من الإغلاق التام على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا -19.
    • رجل يرتدي كمامة طبية ويركب دراجة على أحد الشوارع في ضواحي كاتماندو. وقرر مجلس وزراء نيبال تمديد الحجر الصحي كتدبير وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 حتى 27 أبريل.
    • أحد المشاركين في احتفالات عيد الفصح (التقويم الغربي) التي تم إلغاءها بسبب انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في رندة، إسبانيا 10 أبريل 2020
    • تداعيات الأمطار الغزيرة في صنعاء، اليمن 14 أبريل 2020
    • أشخاص يرتدون الكمامات وهم يعبرون الشارع أمام جدارية في حي الفنون في لوس أنجلوس، حيث تستمر أوامر البقاء في المنزل في كاليفورنيا بسبب الفيروس التاجي كورونا، 10 أبريل 2020.
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزور قاعدة للطائرات الهجومية التابعة للدفاع الجوي، 12 أبريل 2020
    • الجدة إنيس (85 عاما) مع حفيدتها بيانكا (عامين)، خلال الحجر الصحي (منذ فبراير) في مدينة سان فيورانو، المدرجة ضمن قائمة المنطقة الحمراء في إيطاليا 11 أبريل 2020
    • شواطئ جزيرة ألكسندر الأول في بحر بلنجشوزن، شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. أكبر جزيرة في أنتاركتيكا، بمساحة 43250 كيلومتر مربع.
    • فتاة مع قطة في فناء منزل بقرية راغوفكا وسط حريق في منطقة الحظر القريبة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أوكرانيا 10 أبريل 2020
    • امرأة تجلس في الخارج في حي داتسون، على خلفية انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، لندن، بريطانيا، 14 أبريل 2020.
    • قافلة من دبابات بالمنطقة العسكرية المركزية الروسية للتحضير للبروفة العرض العسكري لعيد النصر في يكاترينبورغ، مخصصة للاحتفال بالذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
    © AFP 2020 / Alain Jocard
    امرأة ترتدي كمامة طبية تمر بجوار نافذة متجر في باريس في 14 أبريل 2020، في اليوم التاسع والعشرين من الحجر الصحي المعلن في فرنسا، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" (اوفيد-19).
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

     كيف يقضي سكان الأرض أوقاتهم في ظل تفشي الفيروس التاجي "كورونا"، احتراق غابات في منطفة محطة تشيرنوبل المحظورة، وروسيا تستعد للاحتفال بعيد الفصح، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد الطائرات الهجومية، وتأجيل العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)... كيف بدا العالم هذا الأسبوع، تجدها في نبذة مصورة في ألبوم "سبوتنيك".

    ابقوا في بيوتكم، تسلموا...

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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    • ناديجدا فاسيليفينا بوبوفا (ناديا بوبوفا)، الطيارة السوفيتية التيكانت تشارك في الغارات الليلية ضد العدو النازي خلال الحرب الوطنية. أسقطت أكثر من 23 ألف قنبلة في أكثر من 30 ألف مهمة ضد العدو. بعد الحرب، بقيت بوبوفا في مجال الطيران وحصلت رتبة العقيد، ونالت لقب بطل الاتحاد السوفيتي ووسام النجمة الذهبية، ووسام لينين، ووسام النجمة الحمراء (ثلاث مرات).
      Last update: GMT 10:25 16.04.2020
      GMT 10:25 16.04.2020

      درب النصر... صفحات الحرب الوطنية العظمى في ألوان

      قد يقرر الكرملين عدم إجراء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في 9 مايو/ أيار القادم.

      14
    • ملصق سوفيتي - اغسلوا أيديكم بعد العمل وقبل الأكل!
      Last update: GMT 12:47 15.04.2020
      GMT 12:47 15.04.2020

      لتحمي نفسك من الأمراض... الاتحاد السوفيتي ينصحك بهذا

      أولى الاتحاد السوفيتي اهتماما كبيرا للرعاية الصحية ولا سيما النظافة الشخصية للمواطنين كبارا كانوا أم صغارا.

      18
    • أفراد من جماعة القوزاق يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع روزي خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020
      Last update: GMT 14:15 14.04.2020
      GMT 14:15 14.04.2020

      كتفا إلى كتف... القوزاق يشاركون الحرس الوطني الروسي في دوريات خاصة

      في ضواحي موسكو، شارك أعضاء الحرس الوطني الروسي، جنبا إلى جنب، أفراد من جماعة القوزاق دورياتهم في شوارع أحياء المنطقة، داعين سكان المنطقة إلى تنفيذ نظام العزل الذاتي، على خلفية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد-19) في البلاد.

      10
    • علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
      Last update: GMT 11:37 14.04.2020
      GMT 11:37 14.04.2020

      رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"

      الجيمع يتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما يخص النظافة والحماية الشخصية من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ولكن يجب ألا ننسى أن الأغراض الشخصية والأماكن التي تتواجد فيها ليست استثناء. وعليه، يجب الاهتمام بتعقيمها أيضاً، منعاً لاستقرار جزيئات الفيروس على الأسطح.

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