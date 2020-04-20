العالم مليء بألوان الحياة على الرغم من كورونا

في ضواحي موسكو، شارك أعضاء الحرس الوطني الروسي، جنبا إلى جنب، أفراد من جماعة القوزاق دورياتهم في شوارع أحياء المنطقة، داعين سكان المنطقة إلى تنفيذ نظام العزل الذاتي، على خلفية انتشار وباء "كورونا" (كوفيد-19) في البلاد.