"أمنا الأرض"... كيف يبدو كوكبنا من الفضاء

يحتفل في 22 أبريل/ نيسان من كل عام، باليوم العالمي للأرض - يوم منزلنا الذي نتشارك فيه كلنا سويا.

تم تحديد يوم 22 أبريل/ نيسان للاحتفال باليوم العالمي للأرض الأم، في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009 (القرار A/RES/63/278)، وبرعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة عضوة في الأمم المتحدة. وأصبح حدثا سنويا يٌحتفل به رسميا منذ عام 2010 في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على حماية بيئة كوكب الأرض.