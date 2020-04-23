موسكو 2020

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وباء فيروس كورونا لم يصل إلى الذروة بعد في موسكو، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل التي تفرض ضرورة عدم التراخي.

وقرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في عموم روسيا، حتى 30 نيسان/ أبريل.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق، أن جميع سكان موسكو ملزمون بالحجر المنزلي مبدئيا حتى1 أيار/مايو أو حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".