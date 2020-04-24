كيف طل رمضان في ثوب كورونا

حلّ شهر رمضان على مسلمي العالم في صورة غير معتاد عليها، حيث لن يكون في استطاعتهم تأدية واجباتهم وشعائرهم الدينية، خاصة وأن صلاة التراويح لن تجمع المسلمين هذا العام.

فلجأت بعض الدول إلى وقف التجمعات الدينية وإغلاق الجوامع/ وأخرى اتبعت ارشادات الصحة العالمية فيما يخص التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافات آمنة داخل للمسجد أثناء الصلاة، ودول أخرى وفرت خدمة "صلاة التراويح عن بعد" خلال شهر رمضان. وترون في اليوم "سبوتنيك" تبدآ مصورة لأول أيام رمضان في دول مختلفة من العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.74 مليون شخصبالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 193 ألف حالة وفاة، ونحو 753 ألف متعافٍ.